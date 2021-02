Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore promettono ampio spazio a Maria Puglisi, la timida e dolce ragazza che ha conquistato il cuore di Rocco e che, nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1, si troverà ad affrontare una situazione difficile.

Chiara Russo, l'attrice che interpreta Maria, ha rilasciato un'intervista a un settimanale nella quale ha raccontato la verità sulla sparizione della bella Puglisi.

La spiegazione della sparizione di Maria ne Il Paradiso delle Signore

Per diverso tempo non si è più saputo nulla di Maria, la dolce ragazza che ha destato la curiosità di Rocco.

A svelare un retroscena inaspettato è stata la diretta interessata in una sua intervista al settimanale. Chiara Russo ha raccontato di aver avuto un incidente abbastanza serio in bicicletta, tanto da rischiare di non poter più recitare nell'amata soap opera Il Paradiso delle Signore. L'assenza di Maria era dunque dovuta all'infortunio dell'attrice che, dopo essere caduta dalla bicicletta, si è procurata un grosso taglio alla caviglia.

Russo ha precisato: ''La sparizione di Maria è dovuta al mio incidente, i tempi di recupero erano incerti''. Tuttavia, la giovane attrice è riuscita a rientrare nei tempi, tornando a interpretare il suo personaggio. Con amarezza ha poi aggiunto: ''Ho rischiato di perdere un'occasione importante, del resto non si poteva tenere il personaggio di Maria in sospeso''.

Maria Puglisi cambia vita

Per fortuna, Chiara Russo si è ripresa completamente e da ottobre è tornata a recitare sul set de Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazioni, ben presto Maria si troverà ad affrontare un periodo molto difficile. Si farà strada l'ipotesi che la giovane non possa più stare a Milano e che, qualora non trovi una sistemazione, possa tornare in Sicilia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Agnese si prodigherà per lei ma non riuscirà a trovare una soluzione. A dare una svolta sarà invece Giuseppe, deciso a combinare un matrimonio tra Maria e Rocco. Sarà così che Maria si trasferirà a casa delle Veneri, assaporando per la prima volta l'aria di libertà. Per lei si apriranno nuove possibilità e avrà modo di crescere.

Rocco diviso tra Maria e Irene

Chi non avrà le idee chiare sarà Rocco. Se da una parte il suo cuore continuerà a palpitare per la dolce Puglisi, dall'altra non sarà indifferente all'intraprendente Irene. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore inoltre, Irene non prenderà molto bene il fatto che Maria e Rocco siano così vicini e la sua gelosia si farà ancora più intensa. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire quale ragazza farà davvero breccia nel cuore di Rocco.