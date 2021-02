Can Yaman e Diletta Leotta hanno scelto di vivere alla luce del giorno il loro amore. I due ormai non si nascondono più e, anche sui social, hanno scelto di pubblicare i primi scatti ufficiali dove appaiono insieme, felici e innamorati. Proprio ieri sera l'attore turco della serie tv DayDreamer ha postato una foto che lo vede al fianco di Diletta e Cassius, il cavallo bianco che ormai ha acquistato un ruolo importantissimo nella vita dell'attore. La foto ha subito attirato l'attenzione dei fan e in tantissimi si sono scagliati contro Can e questa sua storia d'amore con Diletta che definiscono "farlocca".

Nuovo attacco dei fan contro Can Yaman e la sua storia con Diletta Leotta

Nel dettaglio, in un primo momento Can Yaman aveva scelto di togliere ai fan la possibilità di commentare le sue foto con la bella Diletta Leotta. Un modo per preservarsi e per evitare che i sostenitori si accanissero duramente contro di loro, visto che questa storia d'amore, fin dal primo momento, non è stata ben vista dai sostenitori della star turca di DayDreamer.

Con la foto di ieri, però, Can Yaman ha scelto di ridare la possibilità ai suoi ammiratori di commentare i post Instagram e non sono mancate le critiche. Nei confronti di Can e della sua bella Diletta c'è stato un duro attacco e in tanti lo hanno accusato di aver messo in scena una "pagliacciata".

'Stai perdendo punti' scrivono i fan contro Can Yaman sui social

"Finiscila con questa pagliacciata, perché stai perdendo punti" ha scritto una fan dell'attore turco sottolineando il fatto che nel giro di poco tempo, Can sia passato dal non voler parlare pubblicamente del suo privato a postare sui social numerose foto della sua relazione con Diletta Leotta.

"La gente non ci penserà due volte a metterti nel dimenticatoio" ha proseguito ancora la fan di Can Yaman nel durissimo commento pubblicato su Instagram. E ancora, un'altra scrive: "Ma come sei cambiato Can. Alla faccia della riservatezza. Adesso metti tutto in mostra. Mi dispiace tanto".

"Ma la smettete di fare i falsi?" ha scritto ancora un'altra fan dell'attore turco che, a quanto pare, non crede nella veridicità di questa relazione nata all'improvviso tra Can e la conduttrice sportiva.

La frecciatina di un paparazzo contro Can e Diletta

Insomma a distanza di un mese dall'inizio di questa relazione, continuano a esserci molti dubbi sulla love story tra Can e Diletta. A rendere tutto più complicato anche le dichiarazioni di un paparazzo che, intervistato a Pomeriggio 5, ha parlato di questa relazione come di una "bella storia, scritta bene".

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Tra Can e Diletta è solo apparenza? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.