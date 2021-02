Sabato 13 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te. Tante come sempre le storie emozionanti raccontate dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Ospiti speciali il conduttore Paolo Bonolis e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. A chiedere aiuto alla moglie di Maurizio Costanzo anche il cinquantaseienne Eugenio. L'uomo si è rivolto a Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare da sua moglie Antonella. Il motivo? Aver chattato su Messenger con un'altra donna a cui avrebbe anche inviato sue foto. I due in studio hanno dato vita ad un siparietto trash ed esilarante che, tra risate e discussioni, ha divertito molto il pubblico.

Frasi trash e piccanti per riconquistare sua moglie Antonella

Eugenio, per cercare di riconquistare sua moglie, non si è risparmiato dal pronunciare frasi anche piuttosto osé. L'uomo ad un certo punto, infatti, rivolgendosi alla donna ha esclamato: "Ti amo, noi siamo sempre stati due vulcani a letto!”, in lacrime, poi, ha più volte fatto riferimento alla loro vita privata e all'intimità con sua moglie. Eugenio ha cercato di giustificare i suoi comportamenti e in particolare i messaggi con altre donne, attribuendo la colpa al fatto che sua moglie in questi anni, non gli abbia mai detto di amarlo. L'uomo ha lamentato anche la mancanza di complimenti dichiarando che avrebbe voluto sentirsi dire quanto fosse bello. Frasi e parole che hanno suscitato l'ilarità del pubblico.

Anche Antonella, con le sue espressioni facciali e con le sue risposte sempre pronte, ha conquistato i telespettatori e il web.

Chat con altre donne mettono fine al matrimonio di Antonella ed Eugenio

Tutto è iniziato quando nel 2008 Eugenio, per noia, si è iscritto a Badoo. Qui ha iniziato a chattare con diverse donne. Antonella se ne è accorta e ha deciso di sorvolare.

Non è stato così quando di recente ha ricevuto sul suo cellulare gli screen con tutti i messaggi e le foto che suo marito e questa donna si sono scambiati in questi mesi. Ha deciso così di lasciare Eugenio e di vivere da separati in casa per il bene dei loro tre figli. In studio l'uomo ha dichiarato che con questa donna c'è stato solo un lungo scambio di messaggi e delle videochiamate, ma né si sono mai incontrati né hanno mai avuto un contatto fisico.

La donna irremovibile ha dichiarato di non potergli dare l'ennesima possibilità e ha così deciso di chiudere la busta con queste parole: "Come uomo e come padre vale, ma come marito no. Mi dispiace. Gli voglio bene e ci sarò sempre per lui, ma sono rimasta troppo delusa. Ce l’ho messa tutta fino all’ultimo".