Sono sempre più travolgenti le vicende che narrano la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin, i due protagonisti della serie tv turca DayDreamer - le ali del sogno. Nell’episodio in programmazione in Italia il 4 marzo 2021 dalle ore 16.45 sino alle 17:10, il fotografo e la talentuosa scrittrice dopo aver rintracciato Caner, un bambino smarritosi nel bosco, anche se passeranno molto tempo insieme si allontaneranno nuovamente.

In particolare la sorella di Leyla nonostante dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato prenderà le distanze.

DayDreamer, spoiler del 4 marzo: Can e Sanem trovano il piccolo Caner

Nel corso della puntata in onda su Canale 5 giovedì 4 marzo 2021, Can dopo essersi svegliato si procurerà un disco vuoto simile a quello bruciato dall’incendio che si è verificato al capanno per far credere a Yigit di avere ancora le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Nel contempo Aziz deciso a vedere il suo primogenito tornare tra le braccia di Sanem gli affiderà tutti i suoi incarichi dell’agenzia: il fotografo e la scrittrice quindi non avranno altra scelta oltre a quella di lavorare insieme. Anche per merito della complicità di CeyCey il fratello di Emre e Sanem saranno sempre più vicini, visto che i loro scambi di sguardi non passeranno inosservati.

Proprio quando Can sarà in procinto di smascherare Yigit, a casa della sua ex fidanzata si presenterà la mamma di Caner, un bambino desideroso di viaggiare: Deren, Muzaffer, Bulut, CeyCey, Sanem e Can non perderanno tempo per recarsi nel bosco.

Mentre l’ex direttrice creativa della Fikri Hairka si infortunerà un ginocchio, la scrittrice non appena si perderà nella foresta verrà raggiunta subito dal fotografo. A ritrovare il bambino saranno Can e Sanem, riuscendo quindi a farlo ricongiungere con la madre sano e salvo.

La sorella di Leyla ancora arrabbiata con il fotografo, Yigit turbato

A questo punto non appena Can si offrirà disponibile per accompagnarla a casa, Sanem preferirà proseguire nel bosco da sola: nonostante ciò il primogenito di Aziz la seguirà nascondendosi tra i cespugli per non farsi vedere.

La figlia minore degli Aydin convinta che si tratti di un orso colpirà di spalle Can procurandogli una ferita alla testa: dopo essersi resa conto di aver colpito il suo ex, la scrittrice si prenderà cura dello stesso che approfitterà della situazione per farsi coccolare.

Successivamente dopo essersi rifiutato di andare in ospedale, il fratello di Emre costruirà una piccola capanna per poter trascorrere la notte con Sanem.

Dopo aver acceso il fuoco, Can ribadirà alla sua ex di non aver bruciato il suo diario un anno fa: purtroppo la scrittrice continuerà ad essere arrabbiata poiché avrà la convinzione che il fotografo non abbia letto il suo romanzo. Nel contempo Yigit sempre più turbato dal pensiero che Can potrebbe metterlo in cattiva luce agli occhi di Sanem, si servirà ancora una volta dell’aiuto di Huma.