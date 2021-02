Can Yaman attualmente si trova a Roma per alcuni impegni lavorativi, fra i quali il remake di Sandokan. L'attore turco però, in base a indiscrezioni trapelate in rete, potrebbe apparire anche in uno dei prossimi episodi di Che Dio ci aiuti 6. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, recentemente, ha condiviso uno scatto sul set della fiction Rai e sembrerebbe che Can comparirà nell'ultima puntata della sesta stagione, prevista per la serata di giovedì 11 marzo.

Can Yaman in Che Dio ci aiuti 6: potrebbe far perdere la testa ad Azzurra

Nei giorni scorsi, Can Yaman ha condiviso fra le sue storie Instagram uno scatto, in cui veniva immortalato il backstage del set di Che Dio ci aiuti 6.

Il protagonista di Mr. Wrong non ha dato molte spiegazioni ai suoi follower, aggiungendo solo la didascalia: ''Ci si vede'', facendo intendere la sua presenza nella fiction di Rai 1.

Dopo aver pubblicato la fotografia, i fan dell'attore turco, incuriositi, hanno iniziato a ipotizzare cosa potesse fare il loro beniamino nella serie televisiva con Elena Sofia Ricci. In base alle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Can Yaman potrebbe ricoprire il ruolo di un barman che potrebbe far perdere la testa ad Azzurra.

Che Dio ci aiuti 6: il nuovo barman potrebbe essere Can Yaman

Nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, i telespettatori potrebbero assistere a un vero e proprio colpo di scena, grazie alla partecipazione di Can Yaman all'interno della fiction di Rai 1.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, in base alle indiscrezioni trapelate, potrebbe essere il nuovo barman del bar Angolo Divino. Con il suo fascino, l'attore turco potrebbe riuscire a far capitolare Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la ragazza sta intraprendendo la via del noviziato e, a causa dell'incontro con l'affascinante barman, potrebbe cambiare idea.

Il futuro televisivo di Can Yaman in Italia

Da inizio gennaio, il protagonista di Mr. Wrong si trova nella capitale e sta alloggiando in un lussuoso hotel nel centro di Roma. L'attore di Istanbul è al momento impegnato per interpretare il ruolo di Sandokan nella serie prodotta da Lux Vide. Durante la sua permanenza nel nostro paese, Can si sta dedicando ad allenarsi in palestra e al maneggio, per essere in forma nel ruolo che, decenni fa, fu di Kabir Bedi.

Can Yaman, al momento, oltre ad essere nel nostro paese per motivi professionali, ha anche impegni sentimentali con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Non resta che attendere l'11 marzo o ulteriori anticipazioni, per scoprire se effettivamente Can sarà uno degli attori di Che Dio ci aiuti 6.