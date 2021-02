Che Dio ci aiuti 6, la longeva fiction di Rai 1 con protagonisti Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino, sta per volgere al termine. Quella che andrà in onda giovedì 25 febbraio sarà, infatti, la penultima puntata. Il nono appuntamento della fiction è ricco di sorprese e colpi di scena, pronti ad intrattenere, come sempre, i telespettatori e i più accaniti fan della serie televisiva. Dunque, nel 17° e nel 18° episodio continueranno le vicende quotidiane dei protagonisti all'interno del convento degli Angeli. Fra le tante novità, gli spoiler mettono in luce il ritorno di Edo al convento, le precarie condizioni di salute del padre di suor Angela, il quale ha bisogno del trapianto di un rene, il segreto di Azzurra e la scioccante scoperta di suor Angela,

Che Dio ci aiuti 6 va in onda in prima serata su Rai 1 ogni giovedì a partire dalle ore 21:25.

Le repliche della serie televisiva possono essere riviste in qualunque momento in streaming oppure on damand su Rai Play.

Primo si aggrava e necessita del trapianto di un rene

Nel 17° episodio di Che Dio ci aiuti, intitolato "Non dire no", si assiste a un peggioramento delle condizioni di salute del padre di suor Angela, il quale ha bisogno del trapianto di un rene. Essendo l'unico compatibile, Erasmo può dare all'anziano una possibilità per stare bene e continuare a vivere, ma si mostra affatto favorevole a donare l'organo all'uomo. Poiché il giovane si rifiuta di compiere questo gesto di solidarietà, suor Angela comincia ad insospettirsi e a dubitare di lui. Intanto Azzurra fa il possibile per raggiungere il suo scopo: desidererebbe con tutto il cuore che Monica facesse da mamma alla piccola Penny, prendendola in affido.

Tuttavia, la ragazza sembra avere altri pensieri: sembra infatti che il ritorno di Edo in convento l'abbia portata a rivivere assieme a Nico i momenti felici del loro fidanzamento.

Suor Angela fa una scoperta sconvolgente

Nel 18° episodio di Che Dio ci aiuti, dal titolo "Tradimento", il padre di suor Angela viene finalmente sottoposto al trapianto del rene.

Tutti in convento sono in apprensione per l'uomo e sperano che tutto vada bene. Il giorno dell'intervento chirurgico, mentre il padre sta lottando tra la vita e la morte, suor Angela fa una scoperta del tutto sconvolgente su suo padre. Azzurra nasconde un segreto e fa di tutto affinché suor Costanza non lo venga ne venga a conoscenza. Nico si trova ad affrontare un nuovo e particolare caso legale che riguarda la sorella Miriam e che, dunque, lo tocca da vicino.