Continua l'appuntamento settimanale con la soap americana Beautiful. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 febbraio 2021 rivelano che Steffy affronterà Hope e le darà la colpa per aver taciuto quando pensava di aver ucciso Thomas. Proprio quando la giovane Forrester e Liam spereranno che Thomas si dimentichi definitivamente di Hope, il ragazzo sfrutterà il piccolo Douglas per convincere Logan a tornare a lavorare al progetto "Hope for the future". Successivamente Hope racconterà a Liam la richiesta espressa da Thomas ma il giovane Spencer la prenderà malissimo: non condividerà l'idea che la ragazza torni a lavorare accanto a Forrester.

Per quanto riguarda Ridge invece confesserà a Shauna di non voler firmare i documenti che gli permetteranno di divorziare da Brooke e di voler recuperare il suo matrimonio. Lo stilista infatti si recherà da Logan per chiedere di perdonare Thomas ma Brooke non prenderà bene la richiesta del marito.

Ridge chiede a Brooke di dare una possibilità a Thomas

Durante i nuovi episodi di Beautiful, in onda da lunedì 22 a sabato 27 febbraio Liam non sarà felice della presenza di Thomas in azienda. Nonostante ciò il ragazzo deciderà di festeggiare lo stesso il Giorno del Ringraziamento con Hope e la sua nuova famiglia allargata. Intanto Steffy darà la colpa ad Hope per non aver detto fin dall'inizio la verità quando ha spinto Thomas nella vasca piena di acido.

La giovane Forrester inoltre riterrà che Logan sia responsabile di aver manipolato il fratello per ottenere l'affido del piccolo Douglas. La speranza di Liam e Steffy sarà quella che Thomas si dimentichi molto presto di Hope per porre fine a tutta questa storia. Il ragazzo però sfrutterà Douglas per uno scopo ben preciso: ossessionato dalla giovane Logan, Thomas farà di tutto per convincere Hope a ritornare alla Forrester per lavorare alla sua collezione "Hope for the future".

A quel punto Steffy sarà alquanto scioccata dal comportamento del fratello. Successivamente Liam verrà a conoscenza della volontà espressa da Thomas: ovvero quella che Hope torni a lavorare alla Forrester insieme a Thomas e non sarà per niente d'accordo. Ridge nel frattempo si recherà da Brooke chiedendogli di dare una chance al figlio. Lo stilista cercherà in tutti i modi di recuperare il suo matrimonio e non avrà alcuna intenzione di firmare il divorzio.

Brooke però non vorrà sentire ragioni e andrà su tutte le furie. Steffy nel frattempo proverà a convincere il fratello di lasciarsi il passato alle spalle e allontanare Hope. Secondo la giovane Forrester, Thomas non avrà alcuna speranza con Logan, ma sarà ignara che Hope avrà intenzione di accettare la proposta del ragazzo.