Venerdì 12 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer con protagonista l'attore Can Yaman. La trama del nuovo appuntamento rivela che Can Divit apparirà molto geloso quando scoprirà che Yigit ha scritto una dedica alla sua fidanzata Sanem Aydin.

Daydreamer: puntata venerdì 12 febbraio

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa venerdì 12 febbraio dalle ore 16:40 annunciano numerosi colpi di scena per i telespettatori.

Scendendo nei dettagli, Emre (Birand Tunca) e Leyla appariranno talmente infastiditi dalla convivenza con Huma da dimenticare di acquistare gli abiti nuziali.

Per questo motivo, ci sarà un gran trambusto a casa Divit. In questa circostanza, la suocera sottolineerà che Leyla non è adatta come moglie di suo figlio. La giovane dimostrerà di non riuscire a sopportare tutto questo.

Inoltre, Leyla ammetterà di non aver pensato all'acquisto dell'abito nuziale. Huma, a questo punto, proporrà alla nuora di accompagnarla, ma quest'ultima declinerà l'invito. Alla fine, la sorella di Sanem accetterà di recarsi all'atelier insieme ad Emre.

Yigit regala a Sanem un libro con una dedica

Nella puntata del 12 febbraio della Serie TV, Can consegnerà a Huma un mazzo di chiavi di una nuova casa, in quanto Emre e Leyla hanno bisogno della loro privacy. Inoltre, il fotografo le comunicherà di non aver intenzionate di tornare a vivere insieme a lei dopo essersi sposato con Sanem.

Huma, a questo punto, accetterà a malincuore la scelta del primogenito e l'abitazione, che le ha comprato.

Nel frattempo, Sanem (Demet Ozdemir) si recherà dai Divit per tentare di incomicinare a scrivere il suo romanzo in tutta tranquillità, ma la presenza di Can sarà fonte di distrazione. Yigit, invece, regalerà alla scrittrice un libro per invogliarla a ultimare il suo manoscritto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, la minore delle Aydin non si renderà conto che l'editore le ha scritto una dedica sulla prima pagina, dove la definirà la sua musa ispiratrice.

Can nutre dei dubbi sull'editore

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Can (Can Yaman) leggerà la dedica di Yigit per la fidanzata, tanto da nutrire dei dubbi sulle sue reali intenzioni. Per questo motivo, la tensione tra i due uomini salirà alle stelle in occasione delle nozze tra Emre e Leyla.

A tal proposito, Sanem si accorgerà del cambiamento di umore del fotografo, tanto da decidere di stargli vicino. Successivamente, la coppia avrà una discussione sulla dedica, i due dimostreranno di avere pareri completamente opposti sull'editore. Infine, il maggiore dei Divit riceverà una telefonata, che potrebbe mettere con le spalle al muro il fratello di Polen.

Daydreamer - Le ali del sogno viene trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming, oppure è disponibile in modalità on-demand sul sito 'Mediaset Play'.