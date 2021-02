Continuano a essere positivi gli ascolti pomeridiani della serie televisiva di origini turche con protagonisti i due amati attori Can Yaman e Demet Özdemir e intitolata DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş). Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 nel pomeriggio del 12 febbraio 2021, Sanem Aydin dopo aver appreso dal suo nuovo datore di lavoro Yigit (Utku Ateş) che negli Stati Uniti sono interessati a pubblicare il suo libro quando sarà concluso, cercherà di mettere in pratica un consiglio dell’uomo. In particolare la talentuosa fanciulla inizierà a lavorare immediatamente, ma purtroppo farà i conti con diverse distrazioni, come aveva previsto, poiché neanche quando si troverà in compagnia della sua dolce metà Can riuscirà a concentrarsi.

Per l’altra coppia formata da Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) invece arriverà il tanto sospirato giorno delle nozze, ma alcuni guai sembreranno dietro l'angolo.

DayDreamer, spoiler del 12 febbraio: Emre e Leyla si recano ad acquistare gli abiti della cerimonia

Gli spoiler della puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 12 febbraio 2021 sempre dalle ore 16:45 alle 17:10 circa, raccontano che finalmente arriverà il tanto atteso giorno per Emre e Leyla. I due, pur essendosi già sposati in comune davanti soltanto ai testimoni Sanem e Can, accetteranno di festeggiare nuovamente il momento più importante della loro vita, questa volta anche in presenza dei rispettivi genitori, e soprattutto delle invadenti madri Huma (İpek Tenolcay) e Mevkibe (Özlem Tokaslan).

La giornata si preannuncerà abbastanza rocambolesca, poiché i due sposi faranno i conti con uno spiacevole imprevisto: dopo essersi dimenticati di acquistare gli abiti per la cerimonia Emre e Leyla si precipiteranno di corsa in negozio.

Sanem non riesce a concentrarsi, arrivano CeyCey, Yigit e Deren a casa di Can

Successivamente Sanem si recherà a casa di Can con la speranza di riuscire a trovare l’ispirazione giusta per scrivere qualche pagina del suo libro: purtroppo la fanciulla non riuscirà a concentrarsi neanche stando al fianco del proprio amato.

Nel contempo Huma, dopo essersi mostrata parecchio infastidita nel vedere suo figlio insieme a Sanem, farà un sospiro di sollievo quando nella sua abitazione arriveranno degli ospiti. A bussare alla porta dei Divit senza alcun preavviso saranno Deren (Tuğçe Kumral), CeyCey (Anıl Çelik) e Yigit con l’obiettivo di aiutare Sanem, anche se non ci riusciranno.