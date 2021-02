Cambio programmazione per la soap opera Il Paradiso delle signore. Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, salta la puntata prevista nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia Rai 1. Tutti gli spettatori e fan della soap che, alle 15:55 si collegheranno con la rete ammiraglia Rai, per seguire il nuovo attesissimo episodio di questo venerdì pomeriggio, resteranno delusi dato che a quell'ora è in programma uno speciale del Tg 1 che andrà ad occupare buona parte della fascia oraria del daytime pomeridiano.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore del 5 febbraio 2021

Nel dettaglio, oggi 5 febbraio, al termine dell'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, alle ore 15:30 ci sarà un lungo speciale del Tg 1 dedicato alle consultazioni per la formazione del nuovo governo affidato a Mario Draghi.

E così, alle 15:55 salterà anche la puntata prevista con Il Paradiso delle Signore che tornerà in onda direttamente il prossimo lunedì 8 febbraio su Rai 1.

Al momento, però, non si sa ancora quale sarà la programmazione definitiva della prossima settimana e quando sarà recuperato l'episodio che non è andato in onda questo venerdì pomeriggio. Non si esclude, quindi, un possibile doppio appuntamento in uno dei prossimi giorni della settimana che va dall'8 al 12 febbraio, così come è accaduto già altre volte.

La scelta di Clelia e Luciano: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che per la coppia composta da Clelia e Luciano arriverà il momento di dare una svolta significativa alla loro vita.

I due, infatti, si ritroveranno a dover fare i conti con delle scritte a dir poco mortificanti che sono apparse sulle porte d'ingresso del Paradiso, rivolte in primis contro la capocommessa del Paradiso. Un durissimo colpo per la coppia che sa benissimo a cosa va incontro nel momento in cui deciderebbero di restare a Milano.

Ecco, perché Clelia prenderà seriamente in considerazione l'ipotesi di fuggire via e di farlo da sola con il piccolo Carletto, il suo primo figlio.

Clelia e Luciano scappano via assieme

Ma i colpi di scena nella soap opera di Rai 1 non mancano mai e le anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che alla fine non partirà più da sola. Luciano, infatti, deciderà di non lasciarla da sola e di scappare via con lei per iniziare una nuova vita insieme, lontani da tutto e tutti.

I due, quindi, lasceranno il loro lavoro al Paradiso e cercheranno fortuna altrove: la loro uscita di scena sarà trasmessa nel corso degli episodi della soap opera in programma su Rai 1 nella settimana che va dall'8 al 12 febbraio.