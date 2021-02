I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, è al centro dei riflettori il rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Tra le due sembra non esserci più il legame idilliaco di una volta, complice il fatto che Rosalinda abbia deciso di uscire allo scoperto con Andrea Zenga e di vivere alla luce del giorno la loro relazione. Una decisione che non ha reso felice Dayane, la quale più volte ha ammesso di non voler avere più niente a che fare con Rosalinda. Ma in queste ultime ore, Mello si è lasciata andare ad una rivelazione importante che potrebbe far chiarezza sul motivo di questo suo raffreddamento nei confronti di Cannavò.

Nervi tesi tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GF Vip

Nel dettaglio, al termine del late show del GF Vip del 17 febbraio, Dayane ha sbottato contro Rosalinda al punto da accusarla del fatto che stesse attuando una strategia legata alla sua relazione con Andrea Zenga, nata a soli due settimane dalla fine di questa edizione del reality show.

Parole che non sono piaciute per niente a Cannavò, la quale ha prontamente rigettato al mittente tutti i sospetti e le accuse, ammettendo di essere profondamente delusa da queste parole di Mello che in questi cinque mesi si è sempre professata sua amica.

Dopo il confronto, Dayane ha avuto modo di sfogarsi meglio con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ai quali ha ammesso di non gradire questo modo di fare "da suora" di Rosalinda ed ha aggiunto che gradirebbe molto di più che si mostrasse per quello che è realmente.

Dayane contro Rosalinda: 'Lei fa la vittima'

"Lei in puntata fa la vittima" ha sbottato ancora Mello aggiungendo che non le faccia piacere neppure il fatto che la accusi di essere gelosa. "Ma di cosa?" ha ribadito ancora una volta la modella brasiliana.

Eppure durante il confronto con Giulia e Pierpaolo, Dayane si è lasciata andare ad una rivelazione che non è passata inosservata agli occhi dei tantissimi fan e spettatori del GF Vip, che seguono e commentano le avventure dei vari protagonisti sui social.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La rivelazione di Dayane su Rosalinda: si parla di 'storia d'amore'

Parlando della stanza della lavatrice presente in casa e del fatto che Mello abbia trascorso ben due mesi in compagnia di Rosalinda, condividendo lo stesso letto, Dayane ha parlato di "storia d'amore".

"Questa lavatrice ha una storia. Ci ho passato due mesi, ho avuto una storia d'amore lì dentro" ha ammesso Dayane senza troppi mezzi termini.

Insomma dal suo modo di parlare, sembrerebbe proprio che Mello abbia vissuto il suo rapporto con Rosalinda non come una semplice amicizia bensì come un amore a tutti gli effetti.