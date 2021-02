La felicità per la ritrovata unione tra Can e Sanem durerà ben poco. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, svelano che alla vigilia della viaggio che dovrebbe condurli alle Galapagos, i due protagonisti della soap saranno protagonisti di un violento incidente d'auto che provocherà delle ripercussioni gravi sulla salute del maggiore dei fratelli Divit. Can dimenticherà tutto ciò che è accaduto nella sua vita dopo il quarantesimo anniversario della Fikri Harika.

Can e Sanem decidono di partire

Dopo un anno di lontananza e varie vicissitudini, l'amore tra Can e Sanem trionferà.

Yigit verrà finalmente messo alle strette da Divit e l'editore verrà allontanato definitivamente da Sanem. Quest'ultima troverà il coraggio di esporsi e riacquisterà la barca precedentemente venduta dal suo Albatros. I due giovani decideranno di riprendere la loro relazione e di intraprendere un viaggio che li condurrà alle Galapagos, luogo da sempre simbolo dei loro sentimenti.

La notizia della partenza verrà presa molto bene dai dipendenti della nuova Fikri Harika ma non da Nihat e Mevkibe. I genitori di Sanem, preoccupati per quello che la figlia ha dovuto passare durante l'assenza di Can e in disaccordo con l'idea di vedere la ragazza partire con un uomo che non è suo marito, si opporranno. Poco prima di partire, dopo aver preso parte alla festa organizzata dagli amici, Can deciderà di accompagnare Sanem dai genitori per potersi riconciliare con loro prima di andare via.

L' incidente automobilistico di Can e Sanem

Durante il tragitto in auto, però qualcosa di molto grave accadrà: i due giovani avranno un incidente gravissimo e Can resterà in coma per ben un mese. Al suo risveglio, il fotografo affermerà di non conoscere Sanem e di essere ancora fidanzato con Polen. Can avrà perso la memoria di tutto ciò che è accaduto dopo la festa per il quarantesimo anniversario dell'agenzia pubblicitaria.

Sanem, però, non si arrenderà ed escogiterà un piano per riportare alla memoria del giovane la loro relazione.

Ricevendo una grossa somma di denaro per il brevetto delle sue creme, Sanem, con l'aiuto di Aziz, riacquisterà il palazzo anticamente sede della Fikri Harika e cercherà di far rivivere a Can tutti momenti che li hanno visti nascere come coppia.

Il percorso che la scrittrice dovrà affrontare sarà molto duro e difficoltoso perché Can sarà molto diffidente nei confronti della giovane. Sebbene la giovane Aydin faccia di tutto per stare sempre vicina all'uomo che ama, gli ostacoli che si frapporranno tra la coppia e la felicità saranno ancora una volta innumerevoli.