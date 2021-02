Continua l'appuntamento con la fiction turca DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni turche rivelano che il destino si accanirà nuovamente contro Can e Sanem. Tutto avrà inizio quando Yigit, una volta smascherato, partirà per sempre per il Canada. A quel punto Sanem e Can torneranno insieme e per riprendere il loro rapporto decideranno di fare un viaggio in barca per raggiungere le isole Galapagos. Il giorno della partenza la giovane coppia si recherà dai genitori di Sanem per salutarli ma, a causa di una distrazione, i due ragazzi verranno coinvolti in un drammatico incidente stradale molto grave.

Sanem non si farà nulla di grave ma Can finirà in coma. Dopo un mese si risveglierà ma avrà perso la memoria e non riconoscerà Sanem.

Can e Sanem si rimettono insieme e lasciano la Turchia per due anni

Durante i nuovi episodi di DayDreamer Yigit verrà smascherato definitivamente da Can e prenderà la decisione di lasciare definitivamente Istanbul e ritornare in Canada. Nel frattempo Sanem e Can si renderanno conto di non poter stare più lontani e si rimetteranno insieme. La coppia deciderà di recuperare il tempo perso e di trascorrere due anni lontani dalla Turchia, facendo un viaggio in barca per raggiungere le isole Galapagos, dove si trovano gli Albatros. I due innamorati dovranno comunque gestire i giudizi di Mevkibe e Nihat: i genitori di Sanem infatti non approveranno la ripresa della relazione con il ragazzo in quanto la loro figlia, ha passato diversi mesi in clinica quando è stata lasciata da Can.

Malgrado il dissenso dei suoi genitori, per un ipotetico matrimonio tra lei e Can, Aydin continuerà per la sua strada, accanto al suo amore.

Un incidente d’auto coinvolge Can e Sanem

Il giorno in cui sarà prevista la partenza biennale di Can e Sanem, il giovane Divit vorrà fare l'ultimo tentativo nei confronti di Mevkibe e Nihat. Il ragazzo vorrà accompagnare Sanem dai genitori per salutarli.

La giovane coppia però, durante il tragitto in macchina verrà coinvolta in un pericoloso incidente stradale. Un camion di grosse dimensioni finirà contro di loro. Fortunatamente Sanem, a parte qualche graffio rimarrà illesa, mentre Can perderà conoscenza a causa di un problema cerebrale e finirà in coma per un mese. Quando tutti i familiari penseranno al peggio per il giovane, Can si risveglierà dal coma ma purtroppo non ricorderà nulla, neppure chi sia Sanem.

Il giovane Divit avrà perso i ricordi a partire dal giorno del quarantesimo anniversario della Fikri Harika, ovvero quando i due si sono scambiati erroneamente il primo bacio. Nel momento in cui Can aprirà gli occhi chiederà subito ai genitori dove sia Polen ma ribadirà di non conoscere Sanem, scambiandola addirittura per un'infermiera.