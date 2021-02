Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la Serie TV con protagonista l'attore Can Yamam, attualmente al centro del gossip per la sua storia con Diletta Leotta. Le trame delle puntate in programma dall'1 al 5 marzo svelano che nel villaggio si vivranno ore d'ansia per la scomparsa di Caner. Una situazione, che porterà Sanem Aydin e il fotografo Can Divit ad unire le forze per ritrovare il bambino.

DayDreamer, puntate 1-5 marzo: Can viene ospitato alla tenuta

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 marzo in televisione rivelano che Aziz e la sua vecchia fiamma Mihriban andranno a cena da Mevkibe e Nihat.

Yigit proporrà a Sanem (Demet Ozdemir) di prendere parte ad un evento, se lei non si rifiutasse di partire per New York. La ragazza, infatti, apparirà ancora addolorata per quello che è successo con Can (Can Yaman). Proprio quest'ultimo deciderà di lasciare Istanbul dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra l'editore e la scrittrice. Poi, il fotografo cambierà idea sulla sua partenza.

Aziz, invece, scoprirà che Sanem sarà la vincitrice di un premio come la più brava autrice dell'anno. Can si troverà costretto a rimandare il suo viaggio dopo il danneggiamento della propria imbarcazione. Per questo motivo, l'uomo domanderà alla scrittrice di ospitarlo, in modo da stare vicino a suo padre, ancora convalescente dopo il malore. Ed ecco, che il maggiore dei Divit prenderà alloggio in un capanno della tenuta.

Sanem e il fotografo ritrovano Caner

Nelle puntate 1-5 marzo della serie tv, Bulut accompagnerà Deren presso la sede dell'agenzia nella tenuta di Sanem, dove troverà Ceycey e Muzaffer intenzionati a recuperare clientela per la nuova Fikri Harika.

Nel frattempo, ci sarà viva apprensione per la scomparsa di un bambino del villaggio. Tutti, a questo punto, daranno il loro contribuito per riportare Caner tra le braccia dei famigliari.

Nonostante la sua riluttanza, Sanem prenderà parte alle ricerche insieme a Can. Fortunatamente, i due protagonisti della serie tv ritroveranno il bambino sano e salvo, tanto da riportarlo a casa. Purtroppo anche questo espedienti non servirà al fotografo e Sanem di fare pace.

Nihat e Mevkibe assumono Emre

Nihat e Mevkibe, invece, convinceranno Emre a lavorare nel loro negozio di alimentari.

L'ex contabile accetterà volentieri il nuovo impiego nonostante lo scetticismo di Leyla. La moglie, infatti, non sarà convinta che il lavoro di commerciante sia adatto ad una persona di cultura come lui. Ben presto, il signor Aydin si pentirà di aver fatto una proposta al genero. Emre (Birand Tunca) non apparirà molto portato per questo mestiere.