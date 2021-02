Grandi colpi di scena accadranno nella nuova puntata di DayDreamer trasmessa il 24 febbraio su Canale 5. La trama della Serie TV narra che Leyla Aydin ed Emre Divit si recheranno alla tenuta di Sanem dopo aver scoperto che Aziz ha accusato un malore.

DayDreamer, puntata 24 febbraio: Sanem offre ospitalità ad Aziz dopo un malore

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa mercoledì 24 febbraio sui teleschermi italiani annunciano tanti colpi di scena.

In dettaglio, Sanem offrirà ospitalità ad Aziz presso la sua tenuta dopo essere stato colto da un malore.

Ma ecco, che l'arrivo improvviso di Can toglierà alla giovane tutte le certezze create fino a questo momento. I due protagonisti, a questo punto, confideranno ai rispettivi fratelli e sorelle le loro impressioni dopo essersi incontrati a distanza di un anno. In questo frangente, il fotografo deciderà di rimanere ad Istanbul in attesa del miglioramento della salute del padre. Per questo motivo, il maggiore dei Divit avrà molte occasioni per incontrare nuovamente la minore delle Aydin. Purtroppo, i due ex dimostreranno di avere molti conti in sospeso.

Emre e Leyla raggiungono la tenuta

Nel frattempo Emre e Leyla raggiungeranno la tenuta dopo aver saputo del malore di Aziz. Proprio quest'ultimo apparirà molto felice di vedere la nuora. L'uomo, infatti, apparirà colpito dalla gentilezza e generosità della maggiore delle Aydin.

Per questo motivo, si augurerà che anche Can possa trovare una donna come lei.

Sanem, invece, si sentirà profondamente a disagio, tanto da decidere di fare una passeggiata nei sobborghi. Ed ecco che la scrittrice sarà raggiunta dalla sorella maggiore, alla quale confesserà i suoi patemi d'animo. In pratica, la minore delle Aydin confiderà a Leyla di aver trovato Can molto freddo nei suoi confronti.

Dall'altro canto, il fotografo confesserà la stessa cosa ad Emre. Inoltre, l'uomo dirà al fratello di voler dimostrare che non è stato lui a gettare il diario di Sanem nelle fiamme.

Mevkibe in ansia per il ritorno di Can

Remide, Aziz, Ceycey, Deren e Muzaffer, intanto, organizzeranno alcuni stratagemmi per fare in modo che i due ex possano trascorrere sempre più tempo insieme.

Leyla ed Emre avviseranno le rispettive madri delle conseguenze del ritorno di Aziz, ospite della tenuta di Sanem. Mevkibe apparirà molto in ansia per il ritorno di Can. Per questo motivo, la donna deciderà di recarsi a trovare Sanem insieme a Nihat. I coniugi Aydin avranno intenzione di fare la conoscenza del signore Divit ed avere un faccia a faccia con il fotografo per impedirgli di far nuovamente del male alla propria figlia.