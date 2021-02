Giovedì 25 febbraio andrà in onda una nuova puntata con DayDreamer, la Serie TV di grande successo di Canale 5. La trama racconta che Nihat Aydin e Can Divit daranno vita a un duro confronto. Il marito di Mevkibe, infatti, minaccerà il fotografo di non avvicinarsi più a sua figlia Sanem, dopo averla fatta soffrire a causa della la sua partenza.

DayDreamer, puntata 25 febbraio: Sanem è stata ricoverata in una clinica

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 25 febbraio dalle ore 16:40 su Canale 5, raccontano inediti colpi di scena.

Infatti Mevkibe e Nihat hanno deciso di raggiungere la tenuta di Sanem dopo aver ricevuto una telefonata da parte di Leyla.

La presenza di Can ha messo a disagio tutti i componenti durante la cena, soprattutto la scrittrice e la madre hanno dimostrato di essere insofferenti a causa presenza del fotografo, mentre Aziz, Emre e Leyla hanno cercato di stemperare la tensione sempre più evidente.

Nella puntata di giovedì però, al momento dei saluti Nihat, deciderà di prendere da parte il maggiore dei Divit. Lo informerà che Sanem è stata ricoverata in clinica e costretta a prendere dei farmaci dopo la sua partenza.

Nihat minaccia Can

Nel corso della puntata del 25 febbraio della serie tv, Nihat avrà a cuore la salute della figlia, in quanto non vuole che soffra più per amore. Per questo motivo minaccerà Can di stare lontano da Sanem. Il fotografo apparirà sorpreso dalla versione fornita dal signor Aydin, in quanto non era a conoscenza che la scrittrice fosse stata internata in una clinica a causa sua.

Il maggiore dei Divit, a questo punto, rassicurerà Nihat di avere intenzione di lasciare Istanbul appena suo padre riprenderà le forze dopo il malore.

Nel frattempo, Huma informerà Yigit del ritorno di Can a casa. I due complici, a questo punto, decideranno di tramare nuovamente contro i protagonisti di DayDreamer.

La scrittrice destabilizzata dalla proposta di Yigit

Il fotografo, invece, dirà ad Aziz di non poter restare per molto tempo alla tenuta. In seguito, il ragazzo incontrerà Sanem in giardino dove nessun dei due avrà il coraggio di rivolgersi parola. Alla fine il maggiore dei Divit tornerà al porto dove è attraccata la sua imbarcazione.

Intanto Yigit si recherà alla tenuta per parlare con la scrittrice.

Le comunicherà di aver trovato per lei un'ottima occasione lavorativa in Spagna. Per questo motivo le consiglierà di sfruttare il momento e gettare così le basi per il suo futuro. Una proposta che destabilizzerà Sanem.

Al porto Can ripenserà alle parole di Nihat, tanto da decidere di tornare alla tenuta per avere un confronto con l'ex fidanzata, ma incontrerà Yigit. In questa occasione il fotografo chiederà scusa al rivale per avergli causato l'incidente dell'anno prima. Tuttavia l'editore tratterà con disprezzo il fratello di Emre, invitandolo ad andare via.