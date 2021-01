Tanti sono ancora i colpi di scena ai quali dovranno assistere i fan di DayDreamer - Le ali del sogno: come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia. Infatti, Can e Sanem torneranno a lavorare gomito a gomito. Come ai vecchi tempi, ma dopo più di un anno, i due protagonisti si ritroveranno a gestire una campagna pubblicitaria per la nuova Fikri Harika che ha come oggetto creme profumate create appunto da Sanem. Yigit, che si adopererà per mandare a monte i piani dei dipendenti dell'agenzia, vedrà fallire i suoi loschi progetti.

Yigit trama contro la nuova Fikri Harika

Le puntate di DayDreamer si faranno sempre più avvincenti: seguendo la storyline della soap turca, è facilmente intuibile come il ritorno di Can dopo un anno di lontananza da Istanbul farà andare su tutte le furie Yigit.

L'editore, sempre più ossessionato da Sanem, dopo aver scoperto che il fotografo non è in possesso di alcun filmato che possa dimostrare la sua colpevolezza circa la brutta fine fatta dal manoscritto della dolce Aydin, arriverà a chiedere alla scrittrice di sposarlo. Sanem rifiuterà ma Yigit non si darà per vinto.

Il fratello di Polen, dopo aver tramato con un commerciante della zona, farà arrestare Deren, CeyCey, Muzaffer ma anche Aziz, Deniz e Mihriban. Questi infatti, mentre i due protagonisti si trovano sulla barca, saranno accusati di aver copiato la ricette delle creme della moglie del commerciante. L'intervento di Bulut sarà fondamentale: il tuttofare della tenuta in cui abita Sanem si rivelerà essere un avvocato e farà uscire tutti di prigione.

Frattanto, tornato dalla gita, Can con l'aiuto del ritrovato amico Metin, farà avere il brevetto per le creme a Sanem.

Sanem chiede a Can di collaborare

La dolce scrittrice potrà quindi creare le fragranze che poi verranno promosse dalla Fikri Harika, i cui dipendenti sperano di poter tornare in auge. Can offrirà subito il suo aiuto economico alla ex fidanzata di cui è ancora innamorato e quest'ultima non ci penserà due volte ed accetterà.

Can e Sanem, con buona pace di Yigit, torneranno a formare la squadra di un tempo e lavoreranno alacremente per poter produrre e pubblicizzare le creme, anche perché Sanem chiederà al fotografo di diventare socio della nuova attività di creme.

Ciò per i due significherà poter passare molto tempo insieme. Yigit la prenderà malissimo mentre Sanem capirà finalmente che è il momento di distaccarsi dall'editore che ha sempre tramato contro di lei.

Il fratello di Polen sarà sempre più furioso. Anche Huma cercherà di prendere le distanze da lui, soprattutto dopo aver scoperto che Can è venuto a conoscenza dei suoi incontri con l'editore.