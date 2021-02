Venerdì 19 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Daydreamer, la fortunata Serie TV di Canale 5. La trama svela che Yigit rischierà la paralisi dopo essere stato aggredito da Can Divit. Una situazione, che porterà il fotografo a lasciare Istanbul.

Daydreamer, puntata 19 febbraio: Yigit rischia di rimanere paralizzato

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa venerdì 19 febbraio dalle ore 16:40 su Canale 5 narrano grandi colpi di scena per gli affezionati della serie tv.

In dettaglio, Yigit perderà i sensi dopo essere stato aggredito da Can, accusato di aver distrutto il diario di Sanem gettandolo nelle fiamme del caminetto della casa in montagna.

L'editore, a questo punto, sarà trasportato in ospedale dove i medici saranno costretti ad una delicata operazione alla testa per strapparlo a morte certa. In ospedale, Huma annuncerà che il fratello di Polen potrebbe rimanere paralizzato, sebbene abbia superato brillantemente l'operazione chirurgica. Per questo motivo, Can e Sanem avranno un duro confronto.

Can decide di lasciare Istanbul

Nella puntata del 19 febbraio della serie tv, il fotografo accuserà dei rimorsi di coscienza in quanto non aveva certo intenzione di far del male a Yigit. Il maggiore dei Divit, a questo punto, si recherà al capezzale dell'editore, che però si rifiuterà di ascoltarlo. Dall'altro canto, Sanem non riuscirà a capire per quale ragione Can prova così tanto astio nei confronti del fratello di Polen.

Ancora una volta, l'uomo cercherà di respingere le accuse, sebbene la scrittrice abbia paura che un giorno possa farle del male a causa dei suoi sbalzi d'umore. La minore delle Aydin, infatti, dimostrerà di non avere più fiducia per il fotografo, che non potrà fare altro che lasciare Istanbul.

Il fotografo e Sanem si ritrovano un anno dopo

Can salperà con la sua barca dopo aver raccolto alcuni suoi oggetti personali e staccato il telefono.

Il fotografo navigherà per un anno intero in completa solitudine nei mari di mezzo mondo. Ogni tanto, l'uomo si metterà in comunicazione con suo padre Aziz e suo fratello Emre per informarli delle sue condizioni di salute. Nel frattempo, la vita di Sanem subirà uno scossone dopo essere diventata una scrittrice molto amata e apprezzata grazie al suo romanzo.

Ed ecco, che il destino porterà le strade dei due protagonisti di Daydreamer ad incontrarsi nuovamente. Il maggiore dei Divit tornerà ad Istanbul con la sua meravigliosa barca a vela, proprio mentre l'ex fidanzata sta presentando il suo libro in un locale vicino al porto.

In seguito, Sanem si recherà al cinema a vedere "Il re cattivo", non sapendo che anche Can ha avuto la sua stessa idea. Il fotografo uscirà prima della fine del film per non farsi vedere dalla sua ex fidanzata, che nonostante tutto capirà che era dietro di lei.