Nelle prossime puntate di DayDreamer alcuni atteggiamenti strani di Emre inizieranno a insospettire Mevkibe. Intanto Aziz non proverà tanta simpatia per Yigit e cercherà di far avvicinare sempre di più Can e Sanem, così organizzerà l'ennesimo piano.

Mevkibe crede che Emre possa nascondere dei segreti

I modi di fare di Emre inizieranno a insospettire Mevkibe. Il suo continuo sorridere mentre chatta e il nascondere lo schermo dello smartphone quando non lo usa, soprattutto davanti a Leyla, farà credere a mamma Aydin che suo genero possa celare qualche segreto. Successivamente lo sentirà parlare al telefono con una certa Emel, a cui dirà che Leyla "nutre già dei sospetti".

Ovviamente ciò non farà altro che risvegliare l'anima investigatrice di Mevkibe.

Intanto Emre parlerà con Can, che continuerà a combattere contro i suoi mostri del passato: l'aver reso invalido Yigit e, allo stesso tempo, aver perso la sua Sanem non gli renderanno l'esistenza facile. Penserà ancora al taccuino della giovane Aydin che non è stato bruciato da lui, ma probabilmente dall'editore. Il fotografo, però, non avrà in mano nessuna prova per testimoniarlo. Così Emre gli farà un cenno in merito alle telecamere di videosorveglianza presenti nel rifugio. Purtroppo in quella giornata non erano collegate, ma potrebbero diventare il giusto escamotage per incastrare Yigit.

Can farà un servizio fotografico a Sanem

Mevkibe scoprirà che Can si è sistemato in un capanno accanto alla fattoria di Sanem.

Temerà che il ragazzo possa riavvicinarsi alla figlia, così arriverà a casa di quest'ultima (per controllare) con una pirofila piena di Dolma, che ovviamente non offrirà a Can. Andata via la madre, ci penserà Sanem a recarsi dal fotografo con qualcosa da mangiare. Tra loro ci sarà un piccolo riavvicinamento, in fondo Sanem non riuscirà a non seguire il suo cuore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Aziz andrà avanti con il suo piano per far riavvicinare Can e Sanem. La ragazza verrà premiata come "artista dell'anno" e insieme a Yigit stava preparando una sorta di opuscolo di presentazione. Aziz, però, ci metterà lo zampino: essendo amico del presidente dell'associazione che premierà Sanem, gli ha proposto di far preparare alla Fikri Harika, al posto dell'opuscolo, un libro.

Ovviamente Yigit sarà infastidito da questo cambio progetto, ma l'editore non potrà immaginare che Aziz avrà un altro colpo da sferrargli: infatti chiederà a Can di fare un servizio fotografico a Sanem. All'inizio il fotografo non accetterà la proposta, in quanto crederà che la giovane Aydin non possa sentirsi a suo agio insieme a lui, ma successivamente CeyCey e Deren riusciranno a far accettare il progetto.