Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem saranno sempre più vicini, soprattutto dopo una notte trascorsa insieme nella foresta. Al centro delle loro conversazioni ci sarà sempre il diario bruciato della giovane Aydin e proprio in merito a questa vicenda Yigit, messo alle spalle al muro dal fotografo, potrebbe raccontare alla ragazza tutta la verità in merito all'incidente.

Can e Sanem parlano del diario andato a fuoco

Dopo aver ritrovato il piccolo Caner, Sanem deciderà di ritornare da sola nella fattoria passando attraverso la foresta, senza farsi accompagnare da Can, ma lui temendo per la sua incolumità la seguirà.

A causa di un piccolo incidente (lei colpirà il fotografo con un bastone, scambiandolo per un orso) i due si ritroveranno a trascorrere la notte insieme in mezzo alla foresta.

I due avranno modo di parlare, Sanem temerà che Can possa nuovamente sconvolgerla e per questo gli chiede di starle lontano. Il fotografo le prometterà che non le farà più del male, ma se vuole che lui non faccia più parte della sua vita, sarà lui stesso ad allontanarsi. Però vorrà che lei sappia una cosa: non è stato lui a bruciare il suo diario.

Can sa a memoria il libro di Sanem

Sanem deciderà di dormire e proprio in questo momento accadrà una cosa che le farà palpitare il cuore di gioia. Convinto che la ragazza dorma, Can le si siederà accanto e le ripeterà a memoria alcuni passi del suo libro.

Ovviamente tale gesto non potrà che farle piacere, regalandole un sorriso sul volto.

Intanto alla fattoria Yigit sarà preoccupato per il mancato rientro di Sanem, forse ciò che più lo allarma è che Can possa rivelarle la verità in merito all'incidente del diario? Probabile. Intanto l'editore seguiterà a credere che Can sia in possesso dei filmati del capanno e Huma continuerà a lavorare per accaparrarsi i filmati originali.

Yigit pronto a confessare la verità sul diario a Sanem

Successivamente Yigit e Can avranno un confronto, dove il fotografo gli farà intendere che ormai, grazie ai video, ha la certezza che è stato lui a bruciare il diario di Sanem. Yigit lo supplicherà di non dirle niente, Sanem non lo perdonerebbe mai, ma Can ovviamente non ci starà, e gli dirà che si prenderà lui la "briga" di rivelare tutto alla giovane Aydin.

L'editore ci ripenserà e gli dirà "confesserò tutto io a Sanem", ma proprio in quel momento giungerà la ragazza, che si domanderà quale confessione debba farle.

Intanto Mevkibe e Nihat prenderanno a cuore la disoccupazione di Emre, così decideranno di offrirgli un posto di lavoro nel loro negozio di generi alimentari. Leyla non sarà d'accordo, ma Emre accetterà in attesa di una nuova occupazione. Con il passare del tempo, però, la collaborazione tra suocero e genero non andrà a gonfie vele.