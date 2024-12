Burcu sta ingannando anche Yesim e questo verrà alla luce nelle prossime puntate di Tradimento, quando ricatterà la sua amica in forma anonima. Le anticipazioni rivelano che Burcu invierà dei messaggi anonimi a Yesim, minacciando di inviare a Tarik il video delle sue bugie, rischiando così di essere lasciata di nuovo. Yesim temerà che Tarik venga a sapere che lo scippo era una menzogna per farlo tornare da lei e pagherà. Per ottenere il denaro, venderà le sue monete, ignara che a ricattarla sia proprio Burcu, colei che considera la sua migliore amica.

Le minacce che fanno tremare Yesim in Tradimento

Il pubblico di Tradimento ha già imparato a conoscere il lato oscuro di Burcu, che sta facendo di tutto per mettere Yesim contro Guzide. Nelle prossime puntate, però, si scoprirà che la vicina di casa di Yesim sta fingendo anche con lei e in realtà non è affatto sua amica. Tutto avrà inizio quando Burcu aiuterà Yesim a inscenare uno scippo per far tornare Tarik da lei. Le due donne pagheranno un ragazzo che dovrà rubare la borsa a Yesim e trascinarla sull'asfalto per qualche metro per rendere tutto più credibile. Il piano funzionerà alla perfezione, tanto che Tarik andrà subito a trovare Yesim e sarà molto preoccupato per il suo stato di salute.

Quando l'avvocato tornerà a casa da Yesim e dalla loro bambina, per la donna inizierà un incubo. Sul cellulare di Yesim arriverà un messaggio che la farà tremare di paura: il video in cui lei si metteva d'accordo con lo scippatore. Per evitare che quel video finisca nelle mani di Tarik, Yesim dovrà dare 20.000 lire al suo ricattatore anonimo.

Yesim decide di vendere le sue monete per pagare il ricattatore

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Yesim correrà da Burcu in cerca di consigli. La donna consiglierà senza alcuna esitazione di pagare subito, prima che Tarik scopra tutto e la lasci. "Io non ho 20.000 lire", dirà Yesim a Burcu, che la inviterà a usare le sue monete d'oro.

"Sarà meglio parlarne con Tarik", dirà Yesim, "Perché il ricattatore chiederà sempre più soldi". Alla fine, Yesim non se la sentirà di rischiare di perdere il suo uomo e venderà le sue monete d'oro per recuperare i soldi necessari. Sempre accompagnata da Burcu, andrà a nascondere la cifra richiesta in uno degli alberi al parco e si allontanerà. Poco dopo, emergerà che il ricattatore misterioso è proprio Burcu, che sta ingannando Yesim fingendosi sua amica. Nel frattempo, Tarik riceverà da Guide la richiesta di divorzio e per lui le cose si metteranno molto male. La giudice avrà intenzione di ottenere il massimo risultato dal punto di vista economico e Tarik rischierà di perdere tutte le proprietà.

Yesim esulterà, perché presto si libererà definitivamente della presenza di Guzide.

Le bugie e le strategie di Yesim

La simulazione dello scippo è solo uno dei tanti inganni messi in atto da Yesim per tenere legato a sé Tarik. In passato, la donna ha mentito sulla sua visita a Guzide, raccontando al suo uomo che la giudice l'aveva aggredita. In quell'occasione, il piano è durato molto poco, perché Tarik ha scoperto la bugia attraverso un video e ha punito severamente Yesim. Oltre ad andare via di casa, ha interrotto ogni rapporto con lei e la loro figlia. Inoltre, Yesim si è servita spesso della piccola Oyku per far leva sui sensi di colpa di Tarik e costringerlo a tornare da lei. Spesso ha chiesto alla bambina di piangere per impietosire suo padre e ha usato Oyku anche per spingere Tarik a invitare a cena Oylum da loro.