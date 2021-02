Arrivano le anticipazioni della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman nel ruolo di Can Divit e Demet Ozdemir in quelli di Sanem Aydin. Le nuove trame saranno incentrate anche sul percorso sentimentale della coppia formata da Emre e Leyla e alle vicissitudini che sarà costretta ad affrontare subito dopo il matrimonio. A causa di un fraintendimento, i genitori di Leyla accuseranno il genero di aver tradito sua moglie.

I dubbi di Mevkibe

Le anticipazioni turche raccontano che dopo la partenza di Can e il fallimento dell'agenzia pubblicitaria dei Divit, Emre e Leyla si ritroveranno senza un'occupazione stabile e in ristrettezza economiche.

A quel punto la coppia sarà costretta a rivolgersi ai genitori di lei, chiedendogli ospitalità. A Mevkibe e Nihat, però, non racconteranno il loro problemi, diranno semplicemente che la loro casa è in fase di ristrutturazione. La convivenza proseguirà senza problemi fino a quando Mevkibe vedrà che il genero trascorre molto tempo al telefono, convincendosi che il genero sta tradendo Leyla. Racconterà tutto al marito, con cui deciderà d'indagare sulla faccenda per fare chiarezza.

Emre spiega alla moglie che non la sta tradendo

Non fidandosi più di Emre, Mevkibe e Nihat inizieranno a pedinarlo, per capire se ha davvero un'altra donna oltre a Leyla. Nel corso dei pedinamenti, i due coniugi sorprenderanno il giovane in compagnia di una donna alla quale sembrerà donare una preziosa collana.

Convinti dell'infedeltà di Emre, la coppia riprenderà l'incontro e lo mostrerà a Leyla che ne rimarrà sconvolta. La donna deciderà di affrontare il marito, chiedendogli spiegazioni per ciò che ha visto. Sarà proprio in quell'occasione che Emre sarà costretto a dire tutta la verità alla moglie, rivelandole che la donna in questo è una sua amica da cui doveva adottare un cagnolino da regalarle in occasione del loro primo anniversario di nozze.

Alla fine però ha cambiato idea e ha chiesto consiglio a questa amica in merito a un gioiello acquistato. La situazione, così, si appianerà.

Successivamente, però, Nihat e Mevkibe scopriranno che Emre in realtà è disoccupato. Così, per andargli incontro e farlo sentire uno di famiglia, gli offriranno un posto nel loro mini market. Il ragazzo accetterà, ma ovviamente avrà delle aspettative di carriera più elevate, per questo motivo l'ambiente del quartiere sarà incompatibile con il povero Emre.