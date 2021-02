Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem torneranno a lavorare insieme: lui realizzerà per lei il servizio fotografico per il suo libro di presentazione per il premio "artista dell'anno", progetto che con furbizia è stato accaparrato da Aziz per la Fikri Harika. Durante l'organizzazione del set ritornerà a galla l'alchimia che c'è sempre stata tra i due ragazzi, ma anche le differenze di vedute che la ragazza ha con Yigit, cosa che farà innervosire quest'ultimo.

Piccolo chiarimento tra Can e Sanem

A ogni modo tra Can e Sanem, a piccoli passi, inizierà a esserci un chiarimento. Lui rimarrà colpito quando, seduta sul molo, la vedrà prendere uno psicofarmaco, per questo si sentirà in dovere di chiederle scusa per quello che l'è accaduto, soprattutto per il ricovero in clinica.

L'argomento "fiducia" sarà sempre al centro dei loro discorsi e la giovane Aydin non gli perdonerà ancora la sua "fuga" dopo l'incidente di Yigit, anche se nella ragazza ci saranno dei miglioramenti: dopo tanto tempo riuscirà nuovamente a parlare con la sua voce interiore.

Arriverà il giorno del servizio fotografico e Sanem si farà bella per l'occasione. Uscirà in giardino e con un sorriso che non le si vedeva sul volto da tempo, si dondolerà su un'altalena. Can la noterà, così deciderà di scattarle qualche foto di nascosto. I due verranno osservati da Aziz, Mihriban, Deren e CeyCey: finalmente l'amore della nuova coppia potrebbe avere un nuovo inizio.

Mevkibe e Nihat pedinano Emre

Intanto Mevkibe e Nihat continueranno ad avere dubbi sull'infedeltà di Emre, soprattutto dopo aver visionato, insieme a Melahat, l'estratto conto della carta di credito del giovane Divit.

Quest'ultimo ha fatto un grosso acquisto in gioielleria, che potrebbe essere destinato alla presunta amante. Così decideranno di pedinarlo.

Lo beccheranno a colazione fuori insieme a una donna e per avere delle prove faranno dei video con il telefonino. Per loro non ci saranno dubbi, Emre tradisce Leyla, soprattutto quando vedranno che il ragazzo consegnerà alla donna presente nel suo tavolo l'astuccio di un gioiello.

Gli Aydin rientreranno a casa, a davanti a Huma diranno a Leyla che in realtà Emre la sta tradendo. Le mostreranno il video, dove Leyla riconoscerà la sua amica Emel, ma allo stesso tempo rimarrà di sasso quando vedrà il marito consegnare un gioiello alla donna.

Emre arriverà giusto in tempo per dare le sue spiegazioni: quel gioiello l'ha comprato per Leyla in vista del loro anniversario di matrimonio e a Emel stavo solo chiedendo un consiglio e i messaggi che si sono scambiati avevano come contenuto la possibile adozione di un cagnolino.

Il giovane Divit rimarrà colpito da tali accuse. Riusciranno gli Aydin a farsi perdonare?