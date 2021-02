Lo sceneggiato iberico Il Segreto va in onda su Canale 5 soltanto la domenica pomeriggio, dopo aver subito un cambio di programmazione. Le anticipazioni relative a ciò che succederà nella puntata del 14 febbraio 2021, annunciano che ci saranno parecchi litigi e scoperte.

Finalmente si terranno le elezioni per la carica di sindaco di Puente Viejo e a vincerle sarà Alicia Urrutia, con profondo disappunto di Don Filiberto.

Inigo Maqueda invece, dopo aver scoperto l’identità dell’ospite misterioso della marchesa Isabel de Los Visos, manifesterà la propria delusione alla darklady in preda alla furia.

Il segreto, trama del 14 febbraio: Alicia vince le elezioni

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano domenica 14 febbraio 2021 dalle ore 14:15 alle 15:15 circa, Tomas troverà il coraggio di chiedere alla madre Isabel come mai fa parte della setta degli arcangeli: quest’ultima rassicurerà il figlio, dicendogli di essere nel posto giusto. Intanto le elezioni per il nuovo sindaco di Puente Viejo saranno sempre più vicine: per tale motivo Mauricio e il capitano Huertas verificheranno che tutto sia in ordine. A sorpresa sia Godoy e Don Ignacio augureranno buona fortuna ad Alicia. Quest’ultima successivamente finirà per avere un nuovo litigio con Tomas, dopo averlo incontrarlo in maniera del tutto casuale.

A vincere le elezioni sarà proprio la giovane Urrutia, facendo rimanere Don Filiberto senza parole.

A questo punto il capitano Huertas farà sapere a tutti i residenti del quartiere iberico che il re lascerà la Spagna poiché verrà proclamata la seconda repubblica, e di conseguenza a formare il governo sarà Alcalá Zamora. Alicia sarà parecchio felice per la vittoria e incoraggerà tutti a festeggiare con lei, mentre Francisca e Matias non esulteranno quando sapranno che a prendere il posto di Mauricio è stata la figlia di Encarnacion.

Pablo regala un anello a Carolina, Donna Begoña pressa Rosa

Intanto Ramon - dopo aver ascoltato una conversazione tra Marta e Adolfo- avrà il sospetto che il figlio che aspetta sua moglie non sia suo. A villa Solozabal inoltre ci sarà un momento di vera felicità, poiché Pablo dopo aver appreso di non essere figlio di Ignacio sorprenderà Carolina regalandole un anello di fidanzamento: la scena ovviamente avverrà sotto lo sguardo di tutti i familiari, Donna Begoña compresa, che darà l’impressione di non approvare.

In seguito Donna Begoña, quando si accorgerà che tra i due cognati Ramon e Adolfo non corre buon sangue, presserà Rosa, per convincerla a dirle cosa si cela dietro l’astio tra lei e sua sorella Marta. Intanto Ignacio si opporrà quando sua moglie gli dirà di voler cercare di far riconciliare le loro figlie.

Francisca salva Raimundo, Maqueda deluso da Isabel

Nel frattempo Lazaro Campuzano non riuscirà ad uccidere Raimundo dopo l’intervento di Francisca: quest’ultima prometterà al malvivente di aiutarlo a rintracciare i veri assassini di suo fratello Jeremias.

I Miranar invece faranno ritorno a Puente Viejo e Dolores si dispererà per la nipotina rimasta a Siviglia, con il pensiero che stia soffrendo di coliche. Inoltre la pettegola del quartiere spagnolo sarà convinta che la bimba stia male a causa della nonna materna.

In seguito Inigo, dopo aver seguito Antonita per scoprire chi è l’ospite di Isabel, arriverà alla verità: nel padiglione de La Habana si nasconde Jean Pierre. Non appena Maqueda si arrabbierà con lei per avergli detto tante menzogne, Isabel metterà in guardia il suo amante, che farà capire di avere delle pericolose intenzioni.

Infine Don Filiberto sarà assalito dai sensi di colpa per essersi unito alla setta degli arcangeli.