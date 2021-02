Il Grande Fratello Vip va avanti e venerdì 5 febbraio andrà in onda la nuova puntata serale in diretta televisiva su Canale 5. Una serata che sarà decisamente molto difficile per tutta la squadra del reality show capitanata da Alfonso Signorini, dato che in queste ore tutti sono rimasti scossi dopo aver appreso la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, scomparso a soli 27 anni. Un grande choc per tutti e, in vista di questa nuova puntata serale, sembrerebbe che la produzione abbia fatto una richiesta ben precisa agli ex inquilini del GF Vip che saranno presenti in studio venerdì sera.

La richiesta che la produzione del GF Vip avrebbe fatto agli ex concorrenti

Nel dettaglio, il giornalista Riccardo Signoretti, ha rivelato sul suo profilo Instagram che la produzione del GF Vip avrebbe chiesto agli ex concorrenti del programma di vestirsi di nero, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito Dayane Mello.

Si tratterebbe di un gesto simbolico con il quale anche gli ex protagonisti di questa quinta edizione, che hanno avuto modo di conoscere e frequentare Dayane durante la loro permanenza all'interno della casa del GF Vip, possono far sentire il loro sostegno e la loro vicinanza alla modella brasiliana che sta attraversando uno dei momenti più delicati e difficili di questo suo percorso.

Una notizia che ha scosso non soltanto Dayane Mello ma anche gli altri concorrenti che stanno portando avanti questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il dolore di Dayane Mello dopo la scomparsa di suo fratello Lucas

Dopo aver scoperto del terribile lutto che ha colpito Mello, in tanti hanno ammesso di non avere più lo spirito giusto e adatto per proseguire questo percorso in casa previsto fino al 1° marzo 2021.

Tommaso Zorzi, ad esempio, ha proposto di anticipare la finalissima del programma e di dare la vittoria a tavolino a Dayane Mello, che tra l'altro è una delle prime finaliste ufficiali di questa edizione.

Anche Samantha De Grenet e Stefania Orlando non hanno nascosto le loro difficoltà nel portare avanti questa esperienza dopo la terribile notizia che ha colpito Dayane in queste ore e che, di conseguenza, ha alterato anche il clima e l'umore di tutti gli altri inquilini.

Gli ex inquilini del GF Vip vicini al dolore di Dayane

Intanto molti degli ex concorrenti del GF Vip hanno voluto far sentire il loro calore, seppur a distanza, a Dayane e alla sua famiglia.

Tra questi vi è Elisabetta Gregoraci che sui social ha ammesso che la giornata di ieri è stata particolarmente complicata e difficile per lei. Messaggi di cordoglio per Dayane anche da parte di Francesco Oppini ed Enock.