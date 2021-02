Stefania Orlando ha avuto una chiacchierata confidenziale con Giulia Salemi. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato alla modella italo-persiana che, settimana dopo settimana, il gioco diventa sempre più difficile, soprattutto la parte legata alle nomination. Per questo motivo Stefania non ha nascosto che forse venerdì 5 febbraio potrebbe tradire qualcuno.

I dubbi di Orlando

La conversazione tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stata fatta prima che Dayane Mello venisse a conoscenza della prematura scomparsa del fratello minore. In occasione della 36esima puntata del Grande Fratello Vip, Stefania è stata accusata da Matilde Brandi di mettere l'amicizia in disparte per favorire il gioco.

Determinate affermazioni hanno colpito molto la diretta interessata, tanto che in confessionale ha ribadito che questa cosa non è affatto carina. La moglie di Simone Gianlorenzi ha spiegato alla modella italo-persiana di essere molto preoccupata per le nomination della prossima puntata. Stefania è tornata a ribadire di non essere mai stata amica di Samantha de Grenet lontano dai riflettori: le due sono solamente delle colleghe e conoscenti, ma da qui a dire che sono amiche e si frequentano è troppo. Inoltre, Stefania per correttezza ha riferito di avere incontrato Samantha a un compleanno di un'amica in comune, ma le due non si vedevano da 15 anni.

La 54enne romana ha confidato che durante le nomination si basa sui rapporti creati all'interno della casa di Cinecittà.

Dunque, non considera cos'è accaduto lontano dai riflettori, ma i legami costruiti al Reality Show. A quel punto Giulia Salemi ha cercato di tranquillizare la sua coinquilina, spiegandole che nessuno nella casa pensa che sia una stratega.

Stefania preoccupata per la prossima puntata

Sebbene la modella italo-persiana abbia cercato di rassicurare Stefania Orlando, quest'ultima non ha nascosto le sue paure.

Durante la conversazione con la 27enne, la showgirl romana ha chiosato: "Per me venerdì sarà difficile". Dopo avere spiegato l'importanza dei legami creati all'interno della casa di Cinecittà, Stefania ha aggiunto: "Ormai andrò a intaccare qualcuno con cui ho costruito qualcosa". Infine, la showgirl si è chiesta come mai in tutti questi mesi di "reclusione" non ha mai creato dei forti contrasti con alcuni suoi compagni d'avventura.

Il fatto di avere avuto dei dissapori con i "vipponi" sicuramente l'avrebbe aiutata in questa fase cruciale per le nomination.

Giulia Salemi lo sa bene cosa significhi andare contro una persona cara. L'influencer infatti, è entrata in "guerra" con Tommaso Zorzi da quando ha preferito mandare Pierpaolo Pretelli al televoto per ottenere un posto in finale.