Il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini continua ad essere nel mirino di polemiche e nel corso delle ultime settimane si era parlato di una diffida da parte di Mediaset e del conduttore stesso nei confronti di Stefano Bettarini. Tuttavia sembrerebbe che l'ex marito di Simona Ventura non sia l'unico ad essere finito nel mirino di Signorini, dato che si vocifera con insistenza che anche Salvo Veneziano sarebbe stato querelato dal conduttore del reality show. Una versione dei fatti che, stando alle indiscrezioni di Gossip e Tv, sarebbe stata confermata da fonti vicine all'ex concorrente del GF Vip, il quale pare che si stia muovendo per agire contro Signorini assieme ad altri ex gieffini.

Salvo sarebbe pronto ad agire contro Alfonso Signorini

Nel dettaglio, una fonte molto vicina a Salvo Veneziano, ha fatto sapere che l'ex concorrente della passata edizione "Vip" del reality show di Canale 5, sarebbe pronto ad intraprendere una battaglia contro il conduttore.

"Saranno svelate cose che nessuno sa in merito al conduttore" ha svelato questa fonte aggiungendo che Alfonso Signorini pagherà questa cosa perché Salvo sarà un libro aperto e quindi parlerà "a ruota libera".

"Svelerà diversi scheletri presenti nell'armadio del conduttore" ha fatto sapere la fonte vicina a Salvo rivelando poi che in questa battaglia contro Signorini, non sarà da solo ma verrà supportato anche da alti ex gieffini che sono pronti a dire la loro verità sul conto del padrone di casa del Grande Fratello Vip.

La fonte vicino a Salvo parlando di Signorini: 'Peggio per lui'

"Peggio per lui che ha fatto questa querela" aggiunge ancora la fonte vicina a Salvo che, tuttavia, non si è sbilanciata più di tanto in merito a queste rivelazione che dovrebbero essere fatte sul conto di Signorini.

Cosa succederà a questo punto e qual è la verità dei fatti? Da parte di Signorini, intanto, non è mai stata proferita parola in pubblico in merito alle querele che sarebbero state sporte nei confronti di alcuni ex gieffini che hanno usato parole al vetriolo non solo contro di lui ma anche contro la trasmissione stessa.

La nuova puntata serale del GF Vip con Signorini il 15 febbraio

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione e quali saranno i nuovi risvolti della vicenda Salvo Veneziano - Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip si prepara al meglio in vista della nuova puntata serale di lunedì 15 febbraio.

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 in prime time e la puntata sarà ricca di colpi di scena: occhi puntati soprattutto sulla proclamazione del terzo finalista ufficiale che si aggiungerà a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.