Lunedì 1° febbraio ritorna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e le anticipazioni rivelano che sarà una puntata particolarmente attesa dal pubblico. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione, per una sorpresa che avrà come protagonista Carlotta Dell'Isola, ma potrebbe esserci anche una squalifica dal gioco. Nel mirino, infatti, c'è Alda D'Eusanio ultima concorrente ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, la quale si è trovata al centro delle polemiche per un termine razzista pronunciato in queste ore all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 1° febbraio

Nel dettaglio, Alda D'Eusanio ha scatenato accesissime polemiche sui social dopo aver pronunciato un termine razzista che ha fatto indignare la maggior parte degli spettatori che seguono e commentano questo GF Vip 5.

Trattasi di un termine che già in passato era stato detto all'interno della casa di Cinecittà: in quell'occasione fu pronunciato da Fausto Leali durante un confronto con Enock, fratello di Mario Balotelli. La reazione della produzione non si fece attendere e dopo i numerosi attacchi social, si optò per la squalifica immediata dal gioco.

Adesso, le polemiche sono tutte incentrate su Alda D'Eusanio: lo stesso Enock sui social ha puntato il dito contro la conduttrice e giornalista per il termine che ha usato, aggiungendo che non dovrebbe essere mai utilizzato a maggior ragione in un contesto televisivo del genere.

Alda D'Eusanio a rischio squalifica dal GF Vip?

Cosa succederà a questo punto? Difficile pensare che la produzione del GF Vip non possa tenere conto delle accuse che vengono mosse in queste ore nei confronti della D'Eusanio e per tale motivo non si escludono possibili provvedimenti per lei, tra cui anche la squalifica immediata dal gioco.

Eventuali verdetti, però, verranno comunicati da Alfonso Signorini nel corso della puntata serale in diretta di questo lunedì 1° febbraio, la quale sarà caratterizzata anche da una nuova eliminazione definitiva dal gioco. Quattro le donne che rischiano di essere fatte fuori dal gioco: Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Carlotta Dell'Isola e Samantha De Grenet.

Sorpresa per Carlotta e nuovo eliminato dal GF Vip

A decidere le loro sorti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip rivelano che ci sarà anche una sorpresa speciale per Carlotta.

L'ex volto di Temptation Island, farà i conti con una sorpresa legata al suo fidanzato Nello che nei giorni scorsi in una serie di interviste ha ammesso di voler convolare a nozze al più presto con Carlotta.

In diretta arriverà la richiesta ufficiale? Lo scopriremo dalle 21:30 su Canale 5.