Quella tra il 20 e 21 febbraio è stata una nottata molto difficile per una protagonista del Grande Fratello Vip 5. Dayane è passata dal punzecchiare Rosalinda al tentare di avere un chiarimento con lei. Al termine del confronto con l'ex amica, la brasiliana ha avuto un crollo: in lacrime, Mello ha detto di provare amore per la coinquilina, non specificando di che tipo di amore si tratti.

Nuove frecciatine di Dayane al Grande Fratello Vip

Quando manca poco più di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, in casa si iniziano a tirare le somme. Rosalinda ha cercato di riavvicinarsi a Dayane, proponendole di cucinare insieme la torta Caprese.

Nonostante se ne siano dette di tutti i colori negli ultimi giorni, le cosiddette "rosmello" potrebbero decidere di terminare in pace il percorso nel reality, per poi capire cosa farne del loro rapporto una volta fuori dalla casa.

Inizialmente la modella non era bendisposta nei confronti dell'amica, tant'è che quando ha provato a parlarle per la prima volta le ha chiesto con tono velenoso: "Te l'hanno detto in confessionale di venire da me?".

Per tutta la sera, Pierpaolo ha tentato di fare da paciere tra le due coinquiline, suggerendo a Mello di mettere da parte l'astio che nutre per la Cannavò e di ripartire da zero per il bene di entrambe.

Le 'rosmello' si riavvicinano al Grande Fratello Vip

Poco prima di andare a dormire, Rosalinda si è avvicinata a Dayane e all'orecchio le ha detto che per lei ci sarà sempre e che le vuole bene.

La brasiliana ha parlato poco perché ha preferito ascoltare le scuse che le stava facendo l'amica dopo giorni di gelo: l'attrice siciliana, infatti, ha ammesso di aver sbagliato quando ha tenuto nascosto a Mello l'interesse che stava iniziando a provare per Andrea Zenga.

Dopo aver abbracciato la compagna d'avventura, Rosalinda si è allontanata per far sì che Dayane potesse riflettere su ciò che era appena accaduto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Pochi minuti dopo, la finalista sudamericana della quinta edizione del GF Vip è stata sorpresa dalle telecamere mentre piangeva: è stato Pierpaolo Pretelli a raccogliere lo sfogo tra le lacrime di un'amareggiata Dayane.

Mello in lacrime: 'Vedo tutto fuso'

Mentre Pierpaolo provava a spronarla a tirar fuori tutte le emozioni e i pensieri che ha tenuto dentro ultimamente, Dayane piangeva e ripercorreva con la mente il legame con Rosalinda.

"Non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso", ha detto Mello durante il suo crollo emotivo. Pierpaolo le ha suggerito di calmarsi, dicendole che sicuramente tutto andrà per il verso giusto: anche il gelo che è calato tra le "rosmello", secondo Pretelli, si risolverà con qualche abbraccio e scuse reciproche.

"Io la amo", ha rivelato Mello tra i singhiozzi, riferendosi a Rosalinda con la quale ha stretto un rapporto litigioso ma allo stesso tempo molto forte in questi mesi di reclusione nella casa di Cinecittà. Cannavò ha seguito da lontano il confronto tra Dayane e Pierpaolo, ma ha preferito non avvicinarsi perché non avrebbe saputo usare le parole giuste per consolare la coinquilina.

Il crollo che ha avuto la modella brasiliana, secondo Samantha, dipende soprattutto da un'iniziale presa di coscienza di quello che è successo poche settimane fa: Dayane ha saputo che suo fratello Lucas è venuto a mancare a causa di un incidente stradale e lei non ha potuto dirgli addio o consolare i familiari perché sta partecipando ad un gioco televisivo da settembre scorso.