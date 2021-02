In un'intervista rilasciata per un sito di Gossip, Filippo Nardi è tornato a parlare della sua breve esperienza al Grande Fratello Vip. Nel corso della chiacchierata il 51enne non si è risparmiato dal lanciare alcune stoccate a Maria Teresa Ruta, tanto da definirla una persona furba e alla costante ricerca di attenzioni.

Il pensiero dell'ex gieffino

Filippo Nardi è tornato a parlare dell'espulsione dal Grande Fratello Vip per le frasi sessiste e volgari su Maria Teresa Ruta. Il diretto interessato ancora una volta ha chiesto scusa per il suo atteggiamento. Comunque, ha ribadito di non avere mai voluto offendere la sua coinquilina.

Filippo ha precisato che se avessero detto le stesse cose a lui, si sarebbe fatto una risata. Il 51enne, non ha condiviso il metodo attuato dagli autori del reality show. Filippo ha spiegato di non avere mai avuto il diritto di replica, dopo la squalifica nessuno si è fatto vivo con me. Per quanto riguarda la mamma di Guenda Goria, Nardi sembra avere le idee chiare: "Se il suo comportamento è stata una recita le dovrebbero dare un Oscar". L'ex gieffino ha ammesso di non essere mai stato in sintonia con la 60enne all'interno della casa di Cinecittà. Tuttavia, ha sempre scelto di non nominare Maria Teresa perché a differenza sua la giornalista si è sempre relazionata con lui. Filippo è convinto che le 22 nomination ricevute da Ruta significhino qualcosa: "Anche gli altri hanno difficoltà a gestirla".

Infine, ha lanciato una nuova stoccata alla ex coinquilina: "È molto furba ed è alla continua ricerca di attenzioni". Il conte è sicuro che Maria Teresa sia una grande stratega: "Il fatto di ridere alle cose negative è una tattica".

Il pronostico sul vincitore

Secondo Filippo Nardi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe essere vinta da Dayane Mello.

Il conte ritiene che la modella brasiliana nel bene e nel male sia sempre stata sé stessa: "È genuina". In merito alla decisione di proseguire il reality show nonostante il grave lutto, Filippo ha spiegato di condividere la scelta perché ognuno elabora il dolore a modo suo e perché Mello non sarebbe potuta tornare in Brasile a causa delle norme anti Covid-19.

L'unica cosa che non ha compreso Nardi è stato il tempo dedicato da Alfonso Signorini al lutto di Dayane: "Se è stato fatto per racimolare più ascolti mi sembra che non ha funzionato".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, in modo inaspettato ha criticato l'atteggiamento di Andrea Zenga. Secondo il 51enne, il ragazzo sarebbe poco reattivo all'interno della casa di Cinecittà. La storia dell'ex volto di Temptation Island lo ha molto colpito perché è molto simile alla sua, ma questa non può essere vissuta come una scusante.

Il futuro di Nardi

Archiviata la breve esperienza al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi ha spiegato di non avere concluso con reality show. Il conte ha ammesso di sognare in grande: "Mi piacerebbe diventare l'opinionista o un autore".

Nardi ha ammesso che gli piacerebbe anche ricoprire il ruolo di inviato a L'Isola dei Famosi. Il 51enne ha precisato che prima di entrare nella casa di Cinecittà era molto felice. Dunque, ripeterebbe l'esperienza a occhi chiusi.