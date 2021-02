Sonia Lorenzini su Twitter è tornata a puntare il dito contro Maria Teresa Ruta. Scendendo nel dettaglio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sollevato dei dubbi sull'atteggiamento mostrato nella casa di Cinecittà dalla giornalista. La posizione di Sonia, però, è oggetto di critiche da parte di alcuni sostenitori della 60enne.

La velata frecciatina dell'ex gieffina

Sonia Lorenzini non è più una concorrente del Grande Fratello Vip, poiché è uscita sconfitta in un televoto. Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne quando era all'interno della casa di Cinecittà non ha mai mostrato una certa simpatia nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Per questo motivo su Twitter la 31enne ha sollevato dei dubbi sull'atteggiamento della 60enne. Nel dettaglio, Sonia ha postato una clip di 13 secondi in cui Ruta si sfogava con Dayane Mello. Nella didascalia Lorenzini ha chiosato: "Ma in che senso mi sono inventata la cosa su Filippo e altre cose per fare scoppiare le bombe? Maria Teresa che combini?" Insomma, la diretta interessata ha lasciato intendere che la giornalista spesso fornisca una versione diversa da come stanno realmente le cose.

La reazione del web

In replica al tweet dell'ex gieffina, un utente ha accusato Sonia Lorenzini di soffrire di "vittimismo". Il presunto sostenitore di Ruta ha cinguettato: "Vuoi continuare a fare figuracce anche fuori dalla casa di Cinecittà?" Un altro utente ha invitato Sonia a rivedere bene cosa fosse accaduto tra Maria Teresa e Filippo Nardi, poiché aveva frainteso la cosa.

In questo caso la diretta interessata ha prontamente risposto: "Se così fosse ben venga...Ma queste parole mi sembrano molto chiare". Un altro fan del reality show invece, ha sostenuto che un video di 13 secondi in cui viene estrapolato un discorso molto più lungo non serve a niente. Al contrario l'utente ha invitato l'ex gieffina a chiedere delucidazioni su come siano andate realmente le cose.

La diretta interessata in questo caso ha replicato in modo piccato: "Ho fatto una domanda. Quindi metto un'ipotesi davanti a quello che ho sentito". Infine, Sonia Lorenzini ha concluso con una stoccata: "Vedo che l'italiano ai più non viene compreso, fa lo stesso".

Sonia fa chiarezza su Carlotta Dell'Isola

Nella diretta di Casa Chi, Gabriele Parpiglia aveva parlato di un presunto litigio avvenuto dietro le quinte tra Sonia Lorenzini e Carlotta Dell'Isola.

Stando a quanto riportato dal giornalista, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non si sarebbero salutate e Sonia avrebbe parlato di un "conto in sospeso".

Contattata dal giornalista, Lorenzini ha fatto chiarezza. La 31enne originaria di Mantova ha spiegato di esserci rimasta male per alcune frasi dette da Carlotta all'interno della casa di Cinecittà. Tuttavia. Sonia ha smentito di essere arrivata a uno scontro fisico con Dell'Isola: "Extension tra le mani? No...questa è una bugia".