All'interno della casa del Grande Fratello Vip, la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare i tantissimi spettatori che hanno seguito il reality show. Adesso, però, bisognerà capire cosa succederà nel momento in cui si spegneranno i riflettori del programma e i due prenderanno in mano le redini della loro vita. Ad aver dei dubbi sul futuro di "Prelemi" è il giornalista Gabriele Parpiglia che, in una recente intervista, ha ammesso che secondo lui questo amore tra Giulia e Pierpaolo non è destinato a durare per tanto tempo.

Parpiglia stronca la storia d'amore tra Giulia e Pierpaolo nata al GF Vip

Nonostante le promesse d'amore che si sono scambiati all'interno della casa più spiata d'Italia, secondo Parpiglia la love story tra Giulia e Pierpaolo non avrà lunga vita.

Il giornalista ha mosso i suoi dubbi soprattutto per l'atteggiamento di Pretelli che, in questi mesi all'interno della casa del GF Vip, ha avuto prima un interesse per Elisabetta Gregoraci, poi ha speso parole d'amore per la sua ex Ariadna e infine si è "fidanzato ufficialmente" con Giulia Salemi.

'Amore da telecamera' dice Parpiglia su Giulia e Pierpaolo

"È un amore da telecamera, non durerà molto tempo" ha ammesso senza troppi mezzi termini il giornalista, alludendo quindi al fatto che questa love story avrebbe fatto breccia sia a Giulia che a Pierpaolo per far breccia nel cuore degli spettatori che seguono il reality show.

Parpiglia ha poi aggiunto di conoscere molto bene le vite di entrambi i due protagonisti di questa storia fuori dalla casa del GF Vip e, anche per questo motivo, è convinto del fatto che tra i "Prelemi" non durerà a lungo.

A chi darà ragione il tempo? Si rivelerà fondata la tesi sostenuta da Gabriele Parpiglia oppure Giulia e Pierpaolo riusciranno a far trionfare il loro amore?

Si avvicina la finale del GF Vip: Pierpaolo Pretelli tra i finalisti con Tommaso Zorzi e Dayane Mello

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, una volta che Pierpaolo uscirà dalla casa più spiata d'Italia, Giulia anche nel corso dell'ultima puntata del reality show ha preso la parola in diretta per salutare il suo amato.

La Salemi lo ha spronato ad andare avanti con la grinta che lo ha sempre contraddistinto nel corso di questi mesi e non "gettare la spugna" adesso che è giunto ad un passo dalla finalissima.

Riuscirà Pierpaolo ad avere la meglio all'ultima puntata del GF Vip, contro la coppia dei super favoriti composta da Tommaso Zorzi e Dayane Mello? Al pubblico l'ardua sentenza finale. Di sicuro, una volta varcata la soglia della porta rossa di Cinecittà troverà suo figlio e Giulia Salemi ad aspettarlo.