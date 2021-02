Tra le protagoniste di questo Grande Fratello Vip vi è la bellissima Dayane Mello che in queste settimane ha dovuto affrontare uno dei momenti più brutti della sua vita, legato alla morte del giovane fratello Lucas. Una notizia drammatica che la modella brasiliana ha appreso all'interno della casa di Cinecittà e ha scelto di proseguire il suo percorso, complice il fatto che sarebbe stato impossibile per lei raggiungere il Brasile in tempo per il funerale. A dare conforto a Dayane in queste ore è stato l'altro fratello Juliano che intervistato dal settimanale "Chi" ha lanciato un appello a sua sorella affinché non molli la presa.

L'appello per Dayane Mello al GF Vip dopo la morte del fratello Lucas

Nel dettaglio, Juliano ha raccontato i drammatici momenti legati alla morte di suo fratello Lucas, rivelando che il ragazzo è stato coinvolto in un terribile incidente stradale che purtroppo è stato fatale. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Juliano ha raccontato che lui e Lucas avevano progettato di partire per l'Italia in vista delle fasi finali del Grande Fratello Vip, così da poter stare al fianco di Dayane e trascorrere un po' di tempo anche con la piccola Bubi, figlia della modella brasiliana.

Tuttavia per l'emergenza Covid-19, tutti i voli sono stati bloccati e, per questo motivo, sono stati costretti a rimandare la loro partenza per l'Italia.

'Deve vincere per Lucas' dice Juliano

Tuttavia, nonostante il grande dolore che stanno provando in questo momento così delicato della loro vita, il fratello di Dayane ha voluto lanciare un appello per la modella brasiliana, affinché non molli la presa e porti avanti il suo percorso nella casa del GF Vip.

"Le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello Lucas" ha ammesso Juliano rivelando ciò che si è detto con Dayane quando ha avuto modo di sentirla in questi giorni.

Dayane Mello è già in finale

"Noi tre eravamo una sola cosa" ha proseguito ancora il fratello di Dayane, sottolineando il grande attaccamento che avevano e ribadendo che tutti in famiglia fossero orgogliosi del percorso professionale della concorrente protagonista di questo GF Vip.

Adesso, quindi, l'obiettivo primario per Dayane sarà soltanto uno: uscire dalla casa come vincitrice assoluta di quest'anno.

Un sogno che potrebbe diventare realtà, visto che Mello è già una delle finaliste ufficiali di quest'anno e può contare sul sostegno e l'appoggio di tantissimi fan non solo italiani ma anche brasiliani.