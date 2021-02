La tragedia che ha colpito Dayane Mello ha lasciato il segno tra gli inquilini della casa del GF Vip. Dopo che la modella brasiliana ha comunicato la prematura scomparsa del fratello Lucas in molti hanno manifestato l'intenzione di chiudere in anticipo l'esperienza nel Reality Show di Canale 5. "Io non riesco a giocare in questo modo" - ha affermato senza fare giri di parole Stefania Orlando mentre Tommaso Zorzi ha proposto agli altri concorrenti di abbandonare il programma e lasciare la vittoria alla modella. Quest'ultima è rientrata in casa dopo che gli autori le avevano comunicato la ferale notizia e ha trovato conforto e supporto nei compagni di avventura dopo essere scoppiata a piangere.

In seguito la trentenne ha avuto l'opportunità di parlare a telefono con la figlia e di incontrare Alfonso Signorini nella stanza delle sorprese. Nel corso della serata i "vipponi" hanno deciso di riunirsi in giardino per accendere una lanterna cinese in memoria di Lucas. Un momento emozionante con Dayane che ha seguito con lo sguardo la "mongolfiera di carta" salire in cielo.

Dayane Mello ha incontrato Alfonso Signorini e conversato telefonicamente con la figlia

Nella casa del Grande Fratello Vip è calato il silenzio nel momento in cui Dayane Mello ha comunicato che il fratello è deceduto in seguito a un terribile incidente stradale verificatosi in Brasile. I compagni di avventura si sono stretti attorno alla modella che si è lasciata andare in un pianto liberatorio.

Nel corso della giornata la trentenne ha avuto modo di parlare telefonicamente con la figlia (Sofia). "Ha fatto un disegno che ci raffigurava insieme a un angioletto. Quando Stefano Sala e la famiglia l'hanno visto sono rimasti scioccati in quanto lei non era a conoscenza della morte di Lucas" - ha raccontato la trentenne agli altri inquilini.

Dayane è stata poi convocata nella stanza delle sorprese dove ha ricevuto la visita di Alfonso Signorini che ha manifestato la sua vicinanza e il suo sostegno alla prima finalista del reality show di Canale 5.

"Ha detto delle belle parole, è stato molto carino" - ha raccontato successivamente la brasiliana.

Una lanterna cinese per ricordare Lucas, Zorzi propone un abbandono di massa

I concorrenti, provati per l'accaduto, non hanno nascosto imbarazzo e perplessità nel proseguire l'avventura al GF Vip. Tommaso Zorzi ha proposto ai coinquilini "un abbandono di massa" con vittoria da assegnare alla modella.

Dall'altra parte Samantha De Grenet ha spiegato che la soluzione ideale sarebbe anticipare la finale all'8 febbraio senza eliminazioni e con la proclamazione del vincitore del GF Vip 5.

La brasiliana ha ringraziato i compagni di avventura per le parole di conforto e ha sottolineato che il loro affetto l'ha spinta a restare in casa. "Adesso siete la mia famiglia". Nel coso della serata i "vipponi" hanno ricordato Lucas Mello accendendo una lanterna cinese. Un gesto che ha commosso Dayane Mello che, abbracciata a Rosalinda Cannavò, ha visto la "mongolfiera di carta" salire in cielo.