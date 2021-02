Il Segreto chiude ufficialmente i battenti. La soap opera spagnola con protagonista la perfida e astuta Donna Francisca Montenegro è stata già cancellata in Spagna e molto presto arriverà alla conclusione anche in Italia. Un duro colpo per tutti i fan che, nel corso di questi anni, si sono appassionati alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Il finale ormai è alle porte e i colpi di scena non mancheranno. In una recente intervista l'attrice che interpreta Francisca, Maria Bouzas, ha raccontato le sue sensazioni in merito alla chiusura definitiva della soap che l'ha resa uno dei volti più amati non solo in Spagna ma anche nel nostro Paese.

Le parole dell'attrice di Francisca sulla chiusura per sempre de Il Segreto

Nel dettaglio, Maria Bouzas ha raccontato come gli attori protagonisti de Il Segreto sono stati informati della sospensione di questa serie che andava in onda da diversi anni in televisione. "Ci hanno riuniti sul set della piazza di Puente Viejo e ce l'hanno detto" ha ammesso l'attrice, aggiungendo però che non è stata proprio una sorpresa, dato che la notizia della chiusura circolava nell'aria già da un po' di tempo.

Una scelta, quella di mettere la parola "fine" alle vicende dei protagonisti de Il Segreto, dettata anche dagli ascolti in forte calo che la serie aveva registrato nel corso degli ultimi anni.

Il crollo di ascolti alla base della chiusura de Il Segreto

Non solo in patria gli ascolti non erano più quelli di un tempo, ma anche in Italia.

Negli ultimi mesi, infatti, la media si era stabilizzata sotto la soglia dei due milioni di spettatori con uno share che oscillava tra il 13 e il 15%. Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a cancellare la messa in onda della soap dal daytime di Canale 5 per lasciare spazio ai nuovi episodi di DayDreamer con Can Yaman.

Così, i restanti episodi de Il Segreto e l'attesissimo finale di sempre, è stato dirottato alla domenica pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14:15 alle 15:15 circa.

Uno smacco per questo prodotto che, negli anni precedenti, è stato in grado di assicurare alla rete ammiraglia Mediaset degli ascolti che oscillavano tra il 30 e il 35% di share in daytime.

'Un'emozione troppo forte' dice l'attrice di Francisca Montenegro

Tornando al percorso dell'attrice di Francisca in questi anni, l'attrice ha ammesso che per dedicarsi solo ed esclusivamente al personaggio della perfida Montenegro ha dovuto rinunciare a due film.

Dell'ultima stagione di sempre de Il Segreto, invece, la Bouzas ha ammesso di non aver visto ancora le puntate conclusive della soap opera. "Sarebbe un'emozione troppo forte. La vedrò appena mi sentirò pronta" ha ammesso l'attrice.