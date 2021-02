Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler relativi a ciò che succederà negli episodi dall’1 al 5 marzo 2021, dicono che Can Divit farà prendere un grosso spavento a Sanem Aydin, quando si getterà tra le fiamme di un incendio per recuperare la bandana della scrittrice.

La sorella di Leyla non appena vedrà il fotografo uscire dal capanno avvolto dal fuoco capirà che il loro amore non si è mai spento: fortunatamente il primogenito di Aziz si procurerà soltanto una ferita a un braccio che verrà curata da Sanem.

DayDreamer, spoiler al 5 marzo: Can decide di restare a Istanbul dopo aver letto il libro di Sanem

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 dall’1 al 5 marzo 2021, Yigit proporrà a Sanem di recarsi con lui ad un evento che si terrà a New York per promuovere il suo libro: quest’ultima rifiuterà l’offerta dell’editore dicendogli di doversi ancora riprendere dalla rottura con Can. Il fotografo dopo aver ascoltato senza farsi vedere la conversazione tra la sua ex fidanzata e il fratello di Polen sarà intenzionato a partire di nuovo: a sorpresa Can deciderà di rimanere a Istanbul non appena leggerà il libro di Sanem che narra la loro storia d'amore.

Intanto Aziz cenerà con Mevkibe e Nihat al fianco del suo vecchio amore Mihriban.

Deren invece si ritroverà piena di fango mentre raggiungerà a piedi la tenuta della talentuosa scrittrice: per fortuna quest’ultima verrà aiutata dall’operaio Bulut, che prendendola tra le sue braccia la porterà da CeyCey e Muzaffer. Nel contempo Aziz dopo aver appreso che Sanem vincerà un premio come miglior scrittrice dell’anno, farà sapere a Mirihban di dubitare di Yigit.

Can chiederà a Sanem di farlo alloggiare nel capanno di Mirihban sino a quando non aggiusterà la sua barca. A questo punto Muzaffer, CeyCey, Deren e Deniz continueranno ad usare tutte le loro forze per riaprire la Fikri Harika, invece Bulut distribuirà le creme di Sanem. Aziz annuncerà un lavoro per la nuova agenzia pubblicitaria, ovvero la promozione di una campagna, ma il denaro ricavato andrà in beneficenza.

Intanto Sanem apparirà ancora instabile dal punto di vista mentale: per tale motivo CeyCey consiglierà all’amica di distrarsi danzando.

Mevkibe e Nihat credono che Emre stia tradendo Leyla, il sospetto di Mihriban

Mevkibe e Nihat dopo aver iniziato a notare gli strani atteggiamenti di Emre, lo seguiranno quando incontrerà un’amica con la convinzione che abbia una relazione clandestina. I coniugi Aydin dopo aver visto il genero fare un regalo alla donna in questione gli diranno di somigliare al proprio genitore in presenza di Huma. Anche se Emre verrà frainteso, i genitori di Leyla faranno sospettare la signora Divit: quest’ultima decisa a far luce sull'intricata faccenda si recherà di corsa a casa dell’ex marito Aziz e lo sorprenderà con Mihriban.

Nel contempo Can oltre a passare tanto tempo in compagnia di Sanem, dovrà realizzare le foto per la pubblicazione che vedrà protagonista proprio la fanciulla: la figlia minore degli Aydin però non riuscirà proprio ad accettare di essere fotografata dal suo ex. Intanto Can convinto che sia stato Yigit a bruciare il libro di Sanem un anno fa appositamente per farli lasciare attuerà un piano strategico per smascherarlo: in particolare il fotografo lascerà intendere all’editore di avere le registrazioni del capanno, per spingerlo a confessare la verità una volta per tutte.

Il rifugio di Can verrà distrutto da un incendio e Sanem cadrà in preda alla disperazione: per fortuna il fotografo uscirà sano e salvo delle fiamme stringendo tra le mani un indumento della sua ex fidanzata.

Mihriban sin da subito sospetterà che ci sia lo zampino di Huma con l’accaduto, per delle questioni irrisolte del passato.

Sanem farà fatica a nascondere a Can i sentimenti che continua a provare per lui: quest’ultimo invece sognerà un futuro al fianco della sua ex.

Sanem fredda con Can, Nihat pentito di far lavorare Emre nella sua bottega

Successivamente Leyla ed Emre faranno credere a Nihat e Mevkibe di lavorare entrambi. Huma e Yigit invece continueranno a portare avanti la loro diabolica alleanza. A casa di Sanem si presenterà la mamma di Caner, un bambino scomparso dopo aver annunciato la sua voglia di voler viaggiare. Verranno organizzate subito delle squadre per trovare il bambino e Cengiz e Muzaffer si uniranno alle ricerche. Deren dopo una caduta si farà male in un ginocchio, invece Can quando Sanem si rifiuterà di collaborare con lui si inventerà una scusa per starle accanto.

Purtroppo la scrittrice dopo essere riuscita a rintracciare Caner insieme al suo ex, continuerà ad essere fredda.

In seguito Emre accetterà di lavorare nel negozio di alimentari dei suoceri e Leyla si mostrerà subito perplessa, poiché crederà che non sia il mestiere adatto per suo marito. In effetti non passerà molto per vedere Nihat assalito dai sensi di colpa per aver chiesto al genero di lavorare con lui, quando si accorgerà che non ha per niente le capacità per vendere.