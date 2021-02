L'amicizia tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è giunta al capolinea, almeno da quello che sembra al Grande Fratello Vip. Durante la cena di San Valentino, la modella italo-persiana ha confidato al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli di avere messo la parola "fine" al rapporto con il web influencer. Giulia ha spiegato di avere passato un mese d'inferno per colpa del suo coinquilino e si è detta sicura di non meritare tutta quella cattiveria.

L'ennesimo scontro

Al termine della 39^ puntata del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avuto l'ennesimo litigio con Giulia Salemi, ma questa volta sono intervenuti nella discussione anche Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Secondo Zorzi, Giulia si sarebbe comportata in modo meschino nei suoi confronti. Dal suo canto la modella italo-persiana ha chiosato: "Non cercare di rigirare la cosa contro di me, non te lo permetto". Inoltre, Salemi ha precisato di avere fatto un gesto carino verso Tommaso mandandolo al televoto per un posto in finale, ma di non essere stata compresa.

Giulia tira le somme

Ripensando al rapporto con Tommaso Zorzi, Giulia Salemi si è aperta con il fidanzato. In occasione della cena di San Valentino, la 27enne ha detto a Pierpaolo Pretelli: "Per me è finito il rapporto". La diretta interessata si è detta sicura che il web influencer non riesca ad accettare un’opinione diversa dalla sua.

Con rammarico Giulia ha sostenuto che Tommaso sta girando nuovamente la "frittata" contro di lei.

Inoltre, Salemi ha affermato che Zorzi non può affatto rinfacciarle di avergli dato del "perfido". Senza peli sulla lingua la giovane ha spiegato di avere sentito le peggio cose su di lei in quest'ultimo periodo: "Mi ha dichiarato guerra e mi ha fatto passare un mese infernale". Come un fiume in piena la fidanzata di Pierpaolo ha sostenuto che il web influencer continua a farle passare delle brutte giornate all'interno della casa di Cinecittà.

Dopo avere espresso il desiderio di non volere più parlare di Tommaso Zorzi, Giulia ha spiegato che nella vita anche lei ha passato dei brutti momenti. Per questo motivo nella vita non si può essere così cattivi verso il prossimo: "Io non mi merito tutta la cattiveria che ho ricevuto". Infine, Salemi ha affermato: "Troppo marcio, troppo maligno, troppo tutto, troppo individualista".

La versione di Pierpaolo

Dopo avere ascoltato lo sfogo della fidanzata, Pierpaolo Pretelli ha fornito la sua versione dei fatti. L'ex velino non sembra avere dubbi sull'atteggiamento mostrato da Tommaso Zorzi nell'ultimo periodo: "È una persona arrogante ed egocentrica". Sulla base di quanto dichiarato da Giulia, anche Pierpaolo pensa che il web influencer non sia in grado di accettare le critiche.

Se prima Pretelli non prendeva mai una presa di posizione, ora ha cambiato registro: "Non ti può trattare in quel modo". Insomma, il giovane è apparso infastidito per come il web influencer abbia trattato la sua compagna nella notte tra venerdì e sabato.