Continua la ricerca della verità sul presunto flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Ieri sera a Live-Non è la d’Urso la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, ha voluto un confronto con il cantante dopo che lui aveva smentito la madre sulla loro presunta liason.

La storia raccontata da Ruta al GF Vip

Qualche settimana fa al Grande Fratello la conduttrice aveva raccontato di una frequentazione con Baccini avvenuta 20 anni fa, dopo l’esclusione dell’uomo da Sanremo. Aveva poi raccontato che tra i due ci fosse stato un avvicinamento particolare in una delle occasioni in cui si erano visti.

Versione che non combaciava con quella del cantante, raccontata la settimana dopo sempre al GF Vip, in cui ha incontrato Maria Teresa. Baccini ammette che ci sono state delle frequentazioni in passato, ma che non ci sia stata nessuna effusione particolare tra i due. Resta poi il misterioso uomo che quella sera fece scappare Baccini, dopo che era stato sorpreso a casa di Ruta, e con cui lei aveva avuto un’accesa discussione. Maria Teresa ha raccontato che quello non fosse il suo compagno, ma solo una persona che ha vissuto a casa sua per 5 anni.

Guenda Goria critica il comportamento di Baccini

La ragazza aveva prontamente voluto difendere la madre dopo le dichiarazioni del cantante, dicendo che aveva trovato scorretto da parte sua smentire il racconto di Maria Teresa davanti a tutti.

I due si sono poi incontrati ieri sera negli studi di Barbara d’Urso, in cui Baccini ha nuovamente espresso il suo disappunto verso questa storia.

“Se tu fai nomi in televisione, vai a intaccare la mia privata. Quando uno parla, si deve assumere le responsabilità di quello che dice”, ha replicato lui, dicendo anche che si parla di una storia vecchia 20 anni, tempo in cui lui e Ruta non si sono mai più né visti, né cercati.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alla fine lui ha accettato di affrontare la figlia della donna, Guenda, che ha prontamente replicato alle parole dell’uomo. “Mamma ha parlato di te in maniera dolce”, risponde lei, spiegando che la madre ha semplicemente voluto condividere un ricordo del passato di un momento condiviso con il cantante.

Baccini però non ha accettato la critica fatta dalla ragazza, e ha replicato dicendo: “Mi sono trovato in una situazione imbarazzante.

Ha detto qualcosa che non è vero”, dicendo che in quel momento aveva voluto tutelare la sua vita privata.

Ha poi minacciato di lasciare lo studio e non proseguire con il confronto che è infatti stato terminato da Barbara d’Urso. Vedremo se in futuro la stessa Maria Teresa vorrà dire la sua su questa storia, specialmente dopo le dichiarazioni di ieri sera. Ricordiamo che Ruta è stata elimanata dal Grande Fratello nella puntata di venerdì 12 febbraio tramite televoto.