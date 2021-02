La lite avvenuta al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Giulia Salemi ha lasciato degli strascichi all'interno della casa di Cinecittà. Nella serata di giovedì 11 febbraio, la showgirl romana, parlando con Maria Teresa Ruta, ha ammesso di avere avuto un tono sbagliato verso la modella italo-persiana. Inoltre, Stefania ha spiegato di essere stata poco materna nei confronti di Giulia.

La lite

Dopo la 38esima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha spiegato di essere rimasta molto delusa per alcune clip viste su Stefania Orlando. Dopo essersi ritrovata in cucina con la showgirl romana, la 27enne ha cercato un nuovo confronto che si è trasformato in scontro.

Salemi senza peli sulla lingua ha rimproverato la coinquilina: "Mi parli alle spalle". Non d'accordo Stefania ha accusato Giulia di essere concentrata solo su dil lei e di farla passare per la "cattiva" della situazione.

Al cumine della lite, la 54enne romana ha sbottato con Salemi: "Sei una rompi, sei davvero pesante".

Stefania pentita dei termini usati con Giulia

L'11 febbraio i "vipponi" si sono ritrovati per l'aperitivo serale. Al termine della serata, Maria Teresa Ruta ha fatto alcune osservazioni su Stefania Orlando. A detta della giornalista, la sua amica avrebbe utilizzato dei termini troppo duri nei confronti di Giulia Salemi.

La diretta interessata, anziché restare sulla difensiva, ha ammesso di avere esagerato: "Sono più adulta di lei e non sono stata molto materna".

Stefania ha spiegato di essersi scusata con la modella italo-persiana non per i contenuti, ma per il tono aggressivo. A quel punto Maria Teresa ha cercato di far comprendere all'amica che Giulia, essendo molto giovane, spesso ha bisogno di una coccola o di un abbraccio. Inoltre, Ruta è convinta che Salemi ancora non sia in grado di capire quale sia la vera amicizia e di quali persone si possa fidare: "Credo che qualche cosa in Giulia manchi..." La moglie di Simone Gianlorenzi ha sostenuto che da qualche settimana tra lei e l'influencer c'è stato un distacco.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Stefania ha precisato di non fare una colpa a Giulia, ma al tempo stesso si è infastidita quando è stata messa in discussione: "Sembra come se mi rinfacciasse l'atto che mi è stata vicina". Infine, la showgirl ha confidato che le due coinquiline non hanno coltivato il loro rapporto, forse, dando per scontate alcune cose.

Orlando si sfoga con Tommaso

Prima di andare a dormire Stefania Orlando ha raccontato a Tommaso Zorzi cosa le ha detto Maria Teresa Ruta a proposito dello scontro avvenuto con Giulia Salemi.

La showgirl romana, infastidita, ha chiosato: "Mi sono dovuta sorbire la ramanzina". Poco dopo, Stefania ha rincarato la dose: "Ci vuole educare e fare da nuova educatrice".

Dopo avere ascoltato la sua amica, Tommaso con tono ironico ha spiegato di avere già dato con Ruta. Ques'ultima infatti, dopo la 38esima puntata del reality show, ha rimproverato Zorzi e ha spiegato di non prendere mai una posizione netta in diretta verso il web influencer per non metterlo in cattiva luce con i telespettatori del programma.