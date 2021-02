La soap opera spagnola Una vita continua a far emozionare con tanti colpi di scena. Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dopo essere stato lasciato da Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) ufficializzerà il suo fidanzamento con Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima non perderà tempo per fare una proposta del tutto inaspettata all’avvocato, ovvero quella di farla diventare madre: la reazione del vedovo di Celia non sarà per niente quella che la nuova darklady di Acacias 38 si aspettava di vedere.

Una vita, spoiler: Genoveva fa rimanere Felipe senza parole

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente, Felipe non appena Marcia metterà fine alla loro tresca clandestina si farà consolare da Genoveva. L’avvocato, dopo essersi lasciato andare alla passione con la dark lady, ufficializzerà la loro relazione sentimentale pubblicamente. Inoltre Alvarez Hermoso farà capire di essere in procinto di dare una svolta alla sua vita, poiché annuncerà l’eventualità che lui e Salmeron possano convolare a nozze. Nonostante ciò Felipe farà capire di non essersi ancora dimenticato di Marcia, infatti le chiederà di dargli un’altra possibilità quando la vedrà casualmente nella sua abitazione: quest’ultima ancora una volta sceglierà di rimanere al fianco del marito Santiago.

Non appena la brasiliana lo inviterà a non pensarla più, Alvarez Hermoso aiuterà Genoveva a far arrestare Cristobal Cabrera, l’assassino di Samuel Alday: in tale circostanza Salmeron prometterà all’avvocato che si diranno sempre qualsiasi segreto da adesso in avanti. In seguito, quest’ultima approfitterà della situazione per dire al suo futuro marito di voler avere un figlio da lui, facendolo rimanere senza parole.

Il vedovo di Celia, infatti, sottolineerà alla propria amata che potranno pensare ad allargare la famiglia dopo le nozze.

Felipe confessa a Liberto di amare ancora Marcia, Genoveva si concede a Santiago

A questo punto Felipe si confronterà sulla richiesta di Genoveva con Liberto, dicendogli di non fidarsi ciecamente della sua nuova fiamma. In particolare Alvarez Hermoso avrà il sospetto che Salmeron possa essere ancora la stessa donna che era quando fece ritorno ad Acacias 38 con il defunto Alfredo Bryce.

Felipe, però, preciserà all’amico di dubitare di Genoveva soprattutto per il fatto che il suo cuore continua a battere per Marcia.

Nel contempo Genoveva non smetterà di tramare alle spalle di Alvarez Hermoso pur essendo riuscita, apparentemente, a conquistarlo, poiché si concederà più volte a Santiago per convincerlo a non lasciare il quartiere iberico senza la moglie e per non fargli svelare il loro accordo all’avvocato.