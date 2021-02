Dayane Mello è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha ottenuto una grande visibilità dal Reality Show di Canale 5, tanto che è stata la prima "vippona" ad ottenere il pass per la finale di lunedì 1 marzo. In uno post pubblicato su Instagram di una pagina brasiliana, è arrivato anche il commento di Neymar. Dunque, la modella tra i sostenitori può contare anche sul sostegno del talento della nazionale verdeoro.

Il post 'attenzionato'

Sulla pagina Instagram di Hugo Gloss è stato trattato l'argomento della presunta rivalità tra telespettatori italiani e telespettatori sudamericani.

Da qualche settimana a questa parte, gli abitanti residenti in Italia sostengono che il televoto sia "truccato" perché spesso Dayane Mello riceverebbe voti provenienti dall'estero. Per ripagare con la stessa moneta il popolo carioca, alcuni telespettatori italiani avrebbero deciso di sostenere Karol Conkà andando a votare contro Gil do Vigor, entrambi concorrenti del Big Brother Brasil 2021. Sulla pagina in questione si è parlato di questa presunta rivalità, anche se non c'è alcuna certezza su tali insinuazioni. Tra i vari commento pro e contro Dayane Mello, è arrivato niente di meno che quello di Neymar. L'attaccante della nazionale carioca ha deciso di stemperare la tensione: "Visto che gli italiani vogliono la guerra, mi divertirò ad ordinare una pizza con catupiry che in Italia non hanno".

Ovviamente, le parole del calciatore del Paris Saint Germain sono state pronunciate con tono ironico e senza volere offendere nessuno.

La manager di Mello contro gli autori del reality show

Nella giornata di domenica 21 febbraio, la manager di Dayane Mello ha pubblicato su Instagram un post rivolto agli autori del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riferito da Paola Banegas durante le dirette del reality show verrebbero mandate in onda solo clip dove la 31enne parla alle spalle dei suoi compagni d'avventura.

Per Banegas le cose non starebbe affatto così: "Fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s) parlano di lei h24". A detta della manager, in puntata verrebbero utilizzati due pesi e due misure diverse nei confronti dei vari "vipponi". Paola Banegas con tono piccato ha affermato: "Ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo".

Le parole della manager della modella brasiliana sono state piuttosto dure e al momento la produzione del reality show ha deciso di non replicare.