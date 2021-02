Interessanti colpi di scena accadranno a Beautiful, la soap opera americana protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset. Le trame delle puntate dal 28 febbraio al 6 marzo su Canale 5 svelano che Zoe farà una rivelazione sorprendente a Liam Spencer e Steffy Forrester. La modella, infatti, affermerà che Thomas è tornato a sviluppare un'ossessione maniacale nei confronti di Hope Logan.

Beautiful, puntate 28 febbraio - 6 marzo: Steffy non si fida del fratello

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate trasmesse da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo in televisione narrano che Ridge e Brooke firmeranno i documenti per il divorzio nonostante il grande dispiacere.

Eric cercherà di consolare la Logan, mentre Thomas cercherà di tranquillizzare Zoe sulla sua assunzione alla casa di moda. Per questo motivo, il giovane chiederà allo stilista di far assumere la modella e far tornare in auge la "Hope for the future".

Purtroppo non ci saranno abbastanza fondi per finanziarie sia la collezione della Logan jr che quella di Steffy. Thomas, a questo punto, consiglierà a Ridge e Hope di organizzare una sfida tra le due linee. Tuttavia, la madre di Kelly non avrà fiducia nel fratello in quanto teme che abbia inventato la sfida solo per stare vicino all'ex moglie, se non venisse smentita dal Forrester.

Liam ha un confronto con Thomas

Nelle puntate 28 febbraio - 6 marzo della soap opera, Hope apparirà molto scossa, tanto da non volere Thomas accanto a sé come stilista.

Liam, invece, sarà in ansia in quanto avrà paura che la compagna accetti prima o poi di collaborare con l'ex marito. Per questo motivo, lo Spencer cercherà un confronto con il Forrester jr dove le dirà di tenerlo sotta osservazione. Dall'altro canto, Thomas dirà di voler soltanto il bene dell'ex moglie.

Tuttavia, il padre di Douglas dimostrerà di non si arrendersi, tanto da chiedere nuovamente ad Hope di collaborare insieme. Un'offerta, che sarà respinta dalla giovane.

Il padre di Douglas è ancora ossessionato da Hope

Brooke, nel frattempo, non apparirà per niente felice dopo aver firmato il divorzio da Ridge, mentre Liam continuerà a nutrire dei sospetti sulle reali intenzioni di Thomas. Per questo motivo, si metterà d'accordo con Steffy per andare a parlare con Vinny. In questo frangente, lo Spencer e l'ex moglie incontreranno Zoe, che li rivelerà di temere che il Forrester jr sia sempre ossessionato da Hope.

Eric, invece, chiederà al padre di Douglas se l'idea di fare una sfida di moda sia stata sua. Il nipote, a questo punto dirà al nonno che l'iniziativa aveva lo scopo di dimostrare a Hope il suo cambiamento. Un gesto, che purtroppo non è stato apprezzato dalla madre di Beth.