La puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 15 febbraio sarà ricca di colpi di scena. Dopo mesi di lontananza, Marta Guarnieri tornerà da New York e arriverà a Milano in anticipo. Durante l'assenza della moglie, Vittorio si è avvicinato a Beatrice e ha praticamente creato un nucleo familiare con la donna e con i figli di suo fratello. Nell'episodio pomeridiano del terzo lunedì di febbraio, Pietro avrà divergenze con sua mamma, perché la signora Conti vorrà allontanarsi dalla casa de cognato, arrivando anche a voler lasciare il lavoro, mentre il ragazzo non sarà d'accordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marta Guarnier ritorna a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 15 febbraio, rivelano che Marta rientrerà a Milano in anticipo, dopo aver passato gli ultimi mesi a New York per lavoro. La signora Guarnieri si era allontanata anche dal capoluogo lombardo, come spiegato da Vittorio a Beatrice, perché aveva scoperto di non poter avere figli e necessitava pertanto di cambiare un po' aria.

Durante i mesi di lontananza, il dottor Conti si è intanto avvicinato a sua cognata, con la quale ha convissuto insieme ai suoi figli Pietro e Serena, ricreando di fatto un nucleo familiare.

Beatrice pensa di lasciare il lavoro e di andare via dalla casa di Vittorio

Beatrice, durante la giovinezza, aveva avuto un flirt con Vittorio e, nel corso delle ultime puntate, la coppia era apparsa affiatata, ricordando i momenti vissuti in passato, al punto da scambiarsi anche un bacio appassionato.

A causa del matrimonio con Marta, Beatrice ha provato più volte a mantenere le distanze dal fratello del suo defunto marito e, durante la puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 febbraio, la mamma di Serena penserà di lasciare il lavoro e la casa di suo cognato per non avere più avvicinamenti con lui. Pietro non sarà d'accordo con la decisione di sua madre e non avrà intenzione di andare via dalla casa di suo zio.

Vittorio e Beatrice coinvolti in una raccolta fondi

Don Saverio chiederà a Silvia di organizzare una festa in occasione della fine del Carnevale ambrosiano, in modo da riuscire a ottenere fondi per la canonica. Il parroco penserà di coinvolgere anche Vittorio. Per l'occasione, Beatrice avrà un'idea per raccogliere più soldi e le verrà in mente di organizzare uno spettacolo.

Nel frattempo, Pietro avrà un appuntamento con Stefania, ma il loro incontro non andrà come sperato.

La puntata del 15 febbraio de Il Paradiso delle signore, come di consueto, andrà in onda a partire dalle ore 15.55 su Rai 1.