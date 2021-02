Svolta nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni vedono Ludovica in serio pericolo per colpa di Castrese, che ormai la tiene in pugno.

Nel frattempo, Marcello non sa che altro fare. Assalito dall'ansia anche per la sorte della bella Brancia, crede sia meglio confidarsi con Armando riguardo il suo aguzzino.

Uno strano gesto desterà la curiosità dei telespettatori. La protagonista sarà Gloria che, dopo aver intravisto zia Ernesta al grande magazzino, si nasconderà per non farsi vedere... che cosa c'è sotto?

Trame Il Paradiso delle Signore: Marcello sputa il rospo con Armando

Non ce la farà il giovane Barbieri a reggere il peso delle minacce di Castrese, specie dopo aver capito di aver messo in pericolo - anche se non per sua intenzione - Ludovica.

Sergio pare ossessionato da Brancia e ormai la tiene in pugno. Dopo l'ennesima minaccia, Ludovica chiede a Marcello aiuto, ne vale della sua vita.

Non avendo altra scelta, Marcello si confida con Armando raccontandogli come stanno davvero le cose con il Mantovano. A quel punto, Ferraris dà il benestare per poter ospitare Ludovica a casa loro. Purtroppo, Castrese spierà ogni loro mossa e li coglierà di sorpresa.

Vittorio e Beatrice coppia vincente

È tempo di segreti nella soap opera campionessa di ascolti su Rai 1. Dopo la rivelazione sulla paternità di Federico che ha distrutto Marta, avremo modo di conoscere anche il personaggio misterioso della nuova capocommessa assunta da Vittorio, Gloria Moreau.

La bellissima donna sembra aver fatto una buona impressione a tutto lo staff e le Veneri.

Eppure, un velo di mistero la avvolge. A destare i primi sospetti sarà una sua reazione dopo la visita di zia Ernesta al grande magazzino.

Nel frattempo, la promozione dell'abito in stile londinese di Gabriella va alla grande e Vittorio ne è particolarmente contento, così come Beatrice. Ancora una volta, i due sono concordi e uniti nelle loro idee.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il segreto di Gloria nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, zia Ernesta arriverà al grande magazzino per consegnare a Federico un abito lavato e stirato, visto che ha ricevuto un invito da parte di Gabriella e Cosimo per cenare in compagnia. Proprio in quel momento, Gloria si nasconde per non farsi vedere: come mai questo strano comportamento?

Pare che l'arrivo della misteriosa e affascinante Gloria Moreau porti con sé qualche segreto. In attesa di saperne di più sul passato della nuova capocommessa, ricordiamo che tutti gli episodi della quinta stagione della soap opera possono essere rivisti sul portale RaiPlay dopo la messa in onda.