Vittorio è diviso tra Marta e Beatrice nelle puntate de Il Paradiso delle Signore e non sembra avere affatto le idee chiare. Quale delle due donne appartiene davvero al suo cuore? Come raccontano le anticipazioni dei prossimi episodi, l'emergere di un segreto - o forse, più di uno - non farà altro che riavvicinare Conti e la cognata.

Marta è ignara del fatto che il marito l'abbia tradita mentre era a New York. Ironia della sorte, non pare nemmeno provare antipatia per Beatrice che, al contrario, soffre per la sua presenza ingombrante.

Dopo la scoperta del legame che la unisce a Federico, Marta prenderà la sofferta decisione di lasciare Milano, raggiungendo Riccardo a Parigi.

La sua lontananza darà il via alla storia d'amore tra Vittorio e Beatrice?

Beatrice e Vittorio, amore che rinasce ne Il Paradiso delle Signore

Nelle scorse puntate, Conti e la cognata si sono lasciati andare. Dopo che la macchina di Conti si è guastata, i due hanno pensato di sfruttare il tempo guardando le stelle.

Seduti su una coperta come tanti anni fa hanno ricordato i bei tempi passati, quando erano giovani e innamorati. Un amore che ''riesplode'' per Vittorio, tanto da baciare Beatrice dopo quelle parole che non lasciavano adito a dubbi.

A cambiare di nuovo le carte in tavola è stata Marta, tornata in anticipo - ancora non si sa per quale motivo - da New York, ignara di quello che avrebbe trovato a Milano.

Marta parte con un segreto

Come rendono noto le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dei prossimi episodi, Marta riceverà una strana telefonata che nasconde un mistero, molto probabilmente la risposta alle tante bugie raccontate a Vittorio mentre era a New York.

Successivamente, la bella Guarnieri scoprirà di avere un fratello: si tratta di Federico e a rivelarle tutto sarà Umberto. Affranta e amareggiata, Marta deciderà di lasciare per la seconda volta Milano.

Con lei se ne andrà anche il suo segreto, un segreto che ancora nessuno ha capito a chi o cosa sia legato: un altro uomo? Oppure all'ombra ancora presente di Achille Ravasi?

Beatrice ha un'occasione per conquistare Vittorio

Prima di partire, Marta affiderà alla vedova Conti un ruolo di grande prestigio, ovvero quello di sostituta ragioniera di Luciano Cattaneo.

Ora Beatrice ha tutte le carte in regola per costruirsi un futuro solido a Milano, magari accanto a Vittorio. La partenza di Marta nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore le potrebbe infatti dare l'occasione perfetta per rapire il cuore di Conti.

Lo stesso Vittorio, non indifferente a Beatrice, potrebbe avvicinarsi a lei dopo la delusione per la scelta della moglie che, ferma sulle sue posizioni e decisa a non perdonare il padre, preferirà allontanarsi anche da lui.

Dunque, Marta rischierà di fare il passo più lungo della gamba lasciando Milano. Una decisione che tuttavia prenderà senza sapere del bacio tra Vittorio e Beatrice.