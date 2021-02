Continuano a regalare delle forti emozioni le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler di ciò che accadrà negli episodi in programma dal 15 al 19 febbraio 2021, raccontano che Gabriella Rossi farà finalmente la propria scelta e diventerà la moglie di Cosimo Bergamini.

Marta Guarnieri invece tornerà a Milano prima del previsto.

Il Paradiso delle signore, trame fino al 19 febbraio: Gabriella e Cosimo convolano a nozze

Nelle puntate in onda su Rai 1 dal 15 al 19 febbraio 2021 sempre dalle ore 15:55, Gabriella e Cosimo finalmente convoleranno a nozze e a Salvatore non rimarrà quindi che andare avanti per la propria strada.

Intanto l’appuntamento tra Stefania e Pietro non avrà l’esito sperato.

Don Saverio invece chiederà a Silvia di organizzare la festa per la fine del carnevale ambrosiano per raccogliere fondi per la canonica. Non appena il prete le dirà di voler coinvolgere Vittorio nel progetto, la signora Cattaneo si deciderà a realizzare uno spettacolo. A dare una mano alla moglie di Luciano sarà Armando, che in vista della recita di carnevale si improvviserà nei ruoli di regista e sceneggiatore, scegliendo come interpreti Rocco, Pietro e Stefania. A occuparsi dei costumi delle maschere invece saranno Agnese e Maria. Sempre Ferraris sarà alle prese con compito difficile, poiché dovrà scegliere a chi assegnare il ruolo di protagonista della recita di carnevale tra le veneri Cipriani e Puglisi.

Intanto Beatrice rifletterà se lasciare il lavoro e trovarsi un nuovo alloggio per allontanarsi in modo definitivo da Vittorio, nonostante suo figlio Pietro non sarà d’accordo. Proprio mentre il direttore Conti e la cognata si ricorderanno dei momenti trascorsi insieme, tornerà in anticipo Marta da New York: quest’ultima farà la conoscenza del nipote Pietro e sin da subito daranno l’impressione di essere molto in sintonia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Umberto e Adelaide per il momento decideranno di non far sapere a Marta la scottante verità su Federico. Quest’ultimo nel contempo continuerà a passare sempre più tempo in compagnia di Ludovica.

Beatrice soffre a causa del ritorno di Marta, Giuseppe fa arrabbiare il figlio Salvatore

Successivamente Beatrice deciderà di trovarsi una nuova sistemazione, dopo aver cominciato a sentirsi a disagio a causa del ritorno di Marta.

La vedova di Edoardo troverà il coraggio di confessare a Vittorio di star soffrendo a causa di sua moglie, la quale intanto farà una scoperta sulla cognata e il marito riguardante il passato. Marta vorrà ricevere delle delucidazioni dal proprio consorte, quando apprenderà che ha conosciuto Beatrice da ragazzo.

Nemmeno a casa Amato ci sarà una situazione facile, poiché Giuseppe sarà sempre più distante dalla moglie Agnese a causa del suo lavoro notturno. Non passerà molto tempo per vedere il signor Amato licenziarsi dopo aver avuto un litigio con il suo datore di lavoro: a causa di questo gesto l’uomo scatenerà ulteriormente l’ira del figlio Salvatore.

Adelaide perdona Ludovica, Silvia in procinto di partire

Intanto Federico cercherà di conquistare Ludovica, che invece continuerà a provocare Marcello: quest’ultimo inoltre purtroppo farà ancora i conti con le minacce del Mantovano.

A proposito della giovane Brancia di Montalto, la contessa Adelaide deciderà di darle una seconda possibilità chiedendole di fare le veci di Fiorenza Gramini nell’organizzazione di un evento al circolo. Nel contempo Dora andrà nel panico quando sarà alle prese con un ordine sbagliato al Paradiso: fortunatamente ad aiutare la giovane ci penserà Beatrice. Quest’ultima riceverà una proposta inaspettata dalla cognata Marta, la quale che riuscirà a convincerla a continuare a lavorare nel grande magazzino milanese al posto di Luciano.

Ludovica si sbaglierà a credere di essere riuscita a sbarazzarsi del Mantovano una volta per tutte, poiché questi continuerà a tramare alle spalle di Marcello.

Nel contempo Silvia, dopo aver portato al termine l’organizzazione della festa di carnevale per la parrocchia su richiesta di Don Saverio, finalmente potrà andare a trovare Nicoletta, Margherita e Riccardo e Parigi.

Prima di partire la signora Cattaneo assisterà alla prova generale della recita. Infine non appena Pietro e Beatrice lasceranno la sua abitazione, Marta riceverà una telefonata.