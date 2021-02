Lunedì 8 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio come sempre anche gli opinionisti Antonella Elia e il cantante Pupo. Tante le cose che sono successe nel corso della lunga diretta. Tra queste, l'incontro tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Il cantautore ha avuto la possibilità di chiarire il presunto flirt avuto con la donna diversi anni fa. Un incontro che però non ha convinto molto Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria.

La figlia di Amedeo Goria attacca il cantautore Francesco Baccini su Twitter

Nelle scorse ore, Guenda Goria è intervenuta su Twitter criticando l'intervento del cantautore Francesco Baccini al Grande Fratello Vip. La ragazza ha scritto che c'è l'ossessione della verità a tutti i costi. Poi ha aggiunto che a volte se si omette qualcosa è solo per tutelare terze persone. Guenda ha dichiarato che i racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. Poi, le parole conclusive rivolte al cantautore. Guenda ha affermato: "Di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto". Ciò che a Guenda non sarebbe piaciuto, è il fatto che Baccini abbia messo in mezzo terze persone che sua madre aveva scelto di non coinvolgere in questo racconto del passato.

Maria Teresa Ruta e Baccini

La settimana scorsa, Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver invitato a casa sua molti anni fa, il cantautore Francesco Baccini per seguire il Festival di Sanremo. La donna ha svelato che tra di loro ci sarebbero state delle effusioni, prima che la figlia entrasse in salotto. Maria Teresa ha detto che all'epoca dei fatti, una ventina di anni fa, erano entrambi single.

Francesco Baccini ha raccontato una versione dei fatti completamente diversa. Il cantautore ha dichiarato che in realtà, Maria Teresa Ruta aveva una relazione con un uomo che all'improvviso aprì la porta di casa e li sorprese insieme. A questo punto, Baccini indossò il cappotto e scappò letteralmente via dalla casa di Maria Teresa temendo il peggio.

La conduttrice messa alle strette dal conduttore Alfonso Signorini ha preferito comunque non rivelare il nome della persona che avendo le chiavi entrò in casa. Ruta ha però svelato che quest'uomo le ha fatto compagnia per cinque anni, poi la loro storia è finita. Chi sarà al centro di questo curioso aneddoto? Non resta che aspettare ulteriori rivelazioni. Intanto, sempre Maria Teresa Ruta ha svelato che in passato si è innamorata fortemente del comico del duo Gaspare e Zuzzurro, Nino Formicola, ex concorrente dell'Isola dei Famosi.