Il 1° marzo, per il Paradiso delle signore inizierà una nuova settimana e secondo le anticipazioni della puntata, Gloria sarà assunta come capocommessa e sarà pronta a entrare nella grande famiglia del Paradiso. Vittorio penserà alla proposta di Gabriella e avrà ancora dubbi sull'abito londinese, ma la stilista difenderà la sua creazione con il datore di lavoro. Tra Rocco e Maria il legame si farà più stretto così come vorrebbe anche Giuseppe che otterrà un contratto al Paradiso. Infine, i primi screzi tra il marito di Agnese e il magazziniere non tarderanno ad arrivare.

Giuseppe sarà molto felice della vicinanza di Rocco e Maria: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì, 1° marzo raccontano che Gloria sarà assunta come capocommessa. La nuova arrivata si impegnerà molto per non far sentire la mancanza di Clelia e farsi volere bene dalle Veneri, ma ci vorrà molto tempo per riuscire a prendere il posto della signora Calligaris a cui tutti erano molto affezionati. Gloria si mostrerà affascinante e misteriosa e terminerà la sua prima giornata di lavoro allontanandosi in taxi. Vittorio, invece, dovrà valutare molto bene la nuova creazione di Gabriella. Il dottor Conti si domanderà se sia o meno il caso di inserire il nuovo abito nella collezione, vista la sua audacia.

La stilista non avrà dubbi in merito e difenderà a spada tratta il suo coraggioso modello ispirato alla moda londinese. Nel frattempo, Rocco e Maria sembreranno essere ancora più vicini, per la gioia di Giuseppe.

Vittorio e Gabriella non sono d'accordo sulla nuova creazione: spoiler 1° marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 1° marzo rivelano che, nella puntata in onda lunedì, il signor Amato sarà molto contento nel vedere suo nipote e la giovane sarta molto uniti.

Tra i due giovani potrebbe nascere qualcosa, proprio come sperava il signor Amato che nel frattempo riuscirà a ottenere un nuovo contratto di lavoro al Paradiso. Per il marito di Agnese, dopo l'esperienza come portiere, ci sarà un'altra possibilità da parte di Vittorio e per lui potrebbe iniziare una nuova vita a Milano.

Tra Giuseppe e Armando, tuttavia ci saranno sin da subito i primi contrasti, dovuti alla grande diversità di carattere dei due uomini che emergerà inevitabilmente.

La situazione lavorativa per il magazziniere non sarà semplice, visto che ama la moglie del suo nuovo collega, ma sarà costretto a fare finta di niente per non destare ulteriori sospetti nell'uomo. Inoltre, la presenza di Giuseppe impedirà ad Armando e Agnese di vivere la loro storia d'amore che si era già ridotta a brevi momenti insieme.