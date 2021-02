Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio su Canale 5 alle ore 14:10, Bellita cercherà in tutti i modi di non rovinare la sua buona reputazione, a causa della pellicola di Carchano, mentre Susana sarà angosciata per lo strano comportamento di Armando. Nel contempo Marcia non saprà cosa pensare riguardo l'identità di Santiago, poiché avrà forti dubbi sul fatto che l'uomo che ha davanti, possa essere davvero lo stesso di un tempo.

Spoiler Una Vita: Carchano passa come vittima davanti alla stampa

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio, Carchano farà in modo di passare come vittima davanti alla stampa, mentre Bellita sarà assai angosciata e preoccupata per la sorte della sua reputazione, a causa della pellicola girata.

Nel frattempo Emilio scoprirà l'esistenza del quaderno rosso di Carchano e sarà deciso a incastrarlo, così andrà a cercarlo alla casa di produzione.

In seguito Susana temerà che Armando abbia perso interesse nei suoi confronti, così gli chiederà spiegazioni, ma l'uomo si giustificherà dicendo che il motivo del suo strano atteggiamento è un altro e non ha a che fare con lei. Ramon, invece, scoprirà il motivo per il quale i suoi regali non sono tanto apprezzati da Lolita: la donna vorrà insegnare a suo figlio il vero valore dei soldi e non vorrà che cresca viziato.

Marcia sospetta di Santiago

Marcia continuerà a sospettare di Santiago, l'uomo non ricorderà alcuni particolari importanti del suo passato e la domestica non saprà cosa pensare. Più tardi Santiago si renderà conto che Marcia ha dei forti dubbi sulla sua identità, così parlerà con la donna e gli ribadirà il fatto che il carcere è stata la causa del suo cambiamento e della sua perdita di memoria.

Nel frattempo Susana sparirà improvvisamente, dopo aver saputo che Armando è stato convocato in Francia, così Liberto e Rosina denunceranno la scomparsa della donna alla polizia. Successivamente Bellita scriverà un libro nel quale smaschererà l'imbroglio di Carchano, sarà così che la donna riuscirà a salvare la sua reputazione.

Ursula 'perde la testa'

Ursula vedrà una fotografia di Telmo e Mateo, la donna avrà una strana reazione davanti lo scatto e "perderà la testa" davanti ad Agustina.

Successivamente Genoveva deciderà di cambiare strategia nei confronti di Santiago, la donna si appresterà a sedurre il marito di Marcia per consolidare il loro patto e ricordargli che è lei in realtà a condurre il gioco tra loro.

In seguito si scoprirà che Susana non è in pericolo: la donna farà il suo ritorno ad Acacias e spiegherà a Liberto e a Rosina il motivo del suo allontanamento improvviso. Intanto Rosina e Liberto cominceranno a sospettare che tra Felipe e Genoveva ci sia qualcosa, poiché vedranno i due a pranzo insieme presso il ristorante di Felicia.