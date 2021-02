Uno fra i tanti nomi illustri, tra gli attori che fanno parte del cast della soap opera "Il Paradiso delle Signore", è sicuramente quello dell’artista romana Antonella Attili. La donna, che impersona con passione il ruolo della Signora Agnese Amato, la sarta de "Il Paradiso", ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Avvenire” in cui ha raccontato alcuni dettagli in merito al personaggio che interpreta. Per prima cosa, Antonella Attili ha ringraziato tutti i fan che dal lunedì al venerdì alle 15.55, guardano con passione e dedizione le storie dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese diretto dal Dottor Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Ogni pomeriggio, infatti, la soap ottiene un elevato numero di share: gli episodi andati in onda, dopo la pausa natalizia, hanno infatti incollato davanti alla Tv oltre 2 milioni di telespettatori.

Il successo della soap opera

Per Antonella Attili “Il Paradiso Delle Signore” ha la capacità di raccontare sentimenti come la gentilezza ed il pudore nelle relazioni, che nel mondo di oggi sono rari da trovare. Questo, sarebbe per l’interprete di Agnese il successo della soap. “Nel Paradiso ci sono elementi - ha detto l’Attili- di modernità in un tempo che non è contemporaneo. La gente vuole ricordare che c’è stata un’Italia così, ed era bellissima”. Infatti in questa serie, si raccontano storie d'amore e d'amicizia in un tempo in cui, in Italia, si vivevano anni prosperi: vi era il boom economico che riuscì a portare grandi cambiamenti anche dal punto sociale.

Il ruolo che l'artista Antonella Attili interpreta con grande passione è proprio quello di una donna, molto religiosa, che abbandona la sua città natale, Partanna, in Sicilia, e si trasferisce a Milano. Qui, non solo trova un lavoro, ma soprattuto piano piano riesce ad abbandonare tutte quelle concezioni tipiche della sua terra, diventando così una donna più moderna.

Attili: 'Mi piace molto Agnese'

"Sono molto grata al personaggio di Agnese- ha dichiarato Antonella Attili- e per me impersonare una donna così ricca di sfaccettature è un privilegio." Vi sono diverse somiglianze tra la Signora Amato ed la sua interprete: entrambe le donne, infatti, sono molto materne e si prendono cura con amore delle persone a loro più care, come i figli e gli amici.

Il personaggio di Agnese Amato, soprattutto nella quinta stagione de "Il Paradiso" la vediamo preoccuparsi in modo particolare di suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio), poichè il ragazzo appare ancora innamoratissimo della stilista Gabriella Rossi, neo sposa di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Inoltre, proprio come il suo personaggio anche Antonella Attili ha confidato di avere un rapporto speciale con la fede. L'attrice romana ha rivelato nell'intervista, che pur non essendo molto osservante, durante la vita quotidiana ricerca continuamente la spiritualità per proteggere tutti quei principi che ritiene essere sani.